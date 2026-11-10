El predio de FAdeA abrió sus puertas este lunes a las 17.40 y concentra la espera por la misa del papa León XIV. Las autoridades estiman casi un millón de asistentes.

Las puertas del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) fueron abiertas este lunes a la tarde, a las 17.40, y desde entonces es incesante el ingreso de fieles para la vigilia que culminará este martes, a las 10, con la misa que celebrará el papa León XIV. El encuentro se desarrolla en Córdoba y concentra una convocatoria de alcance nacional e internacional. El dato central es la magnitud de la asistencia prevista y la organización dispuesta para sostenerla.

Las instalaciones de FAdeA funcionan como epicentro de una espera multitudinaria que reunirá a peregrinos llegados desde distintos puntos del país y del exterior. Según estimaciones difundidas en la cobertura, se espera a casi un millón de personas. Esa previsión explica el operativo montado alrededor del predio y la necesidad de ordenar el acceso desde la apertura de las puertas. La misa del pontífice será el cierre litúrgico de una jornada que comenzó con la vigilia.

Pasadas las 3 de la madrugada, ya había más de 250 mil personas en el predio, según lo informado por las autoridades. Ese número da cuenta de la escala del evento antes del inicio de la celebración central. La concentración obliga a sostener condiciones de ingreso, permanencia y circulación acordes al volumen de asistentes. También marca la dimensión logística de una actividad que sigue en desarrollo durante toda la madrugada.

Cobertura oficial Para garantizar que nadie quede afuera de la celebración, el Gobierno de Córdoba dispuso una cobertura especial y transmite en vivo todas las alternativas del evento desde las 17.30 a través de su canal oficial de YouTube. La señal oficial busca ampliar el alcance de la misa y de la vigilia para quienes no logren ingresar al predio. El esquema de transmisión se suma al dispositivo presencial y ordena la difusión institucional de la jornada. La variable a seguir será la misa de las 10 de este martes y la evolución del ingreso de público hasta ese momento.