El operativo se activará el 9 de noviembre y cubrirá FAdeA y otros puntos de la capital. Habrá 32 camas críticas, 29 ambulancias y más de 1.500 personas afectadas.

Córdoba prepara un operativo sanitario de contingencia para la llegada del papa León XIV, prevista para el 8 de noviembre en la Argentina y con actividad en la provincia el martes 10. El Ministerio de Salud provincial y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba trabajan en la etapa final del dispositivo, que se desplegará en distintos puntos de la ciudad. La organización busca cubrir la atención de eventuales emergencias durante la misa y la desconcentración de los fieles.

Hospitales móviles En la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el Sumo Pontífice celebrará la misa, se montan dos carpas móviles de alta complejidad que funcionarán como hospitales de avanzada. Según el esquema informado, contarán con 32 camas equipadas con tecnología de soporte vital crítico, monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, carros de paro, tubos de oxígeno y medicación para emergencias. El dispositivo se apoyará además en la capacidad instalada de la red de hospitales públicos y privados de la ciudad.

El servicio comenzará el lunes 9 de noviembre a las 16:00 y se extenderá hasta el martes 10 por la tarde, cuando concluya la desconcentración del público. Más de 1.500 profesionales y voluntarios trabajarán en la contención de los asistentes, de acuerdo con la planificación oficial. El predio fue dividido en cuadrantes con capacidad para entre 12.000 y 14.000 personas cada uno.

Red de emergencias Cada sector dispondrá de un gazebo sanitario con tabla de inmovilización espinal, dos sillas y equipos integrados por médicos, enfermeros y paramédicos. Para evacuaciones rápidas se contrataron siete ambulancias 4x4 con chofer y paramédico, y el predio contará además con una flota de 29 ambulancias para traslados a centros de mayor complejidad si fuera necesario. También se reforzó la infraestructura del Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta, con una carpa detrás del estacionamiento que sumará ocho camas y tres ambulancias de soporte.

Además del operativo principal en FAdeA, el plan sanitario incluirá dispositivos coordinados en áreas clave de la capital cordobesa. En el Arzobispado se colocará un hospital móvil sobre calle Montevideo, con tres ambulancias de apoyo para la contención del público sobre avenida Hipólito Yrigoyen. En Plaza España habrá cuatro ambulancias de última generación para evacuaciones de emergencia, mientras que en Plaza San Martín funcionará un hospital móvil sobre calle Buenos Aires. En el Cabildo se armará un hospital de campaña para cubrir la demanda médica en la zona de la Catedral.

Todo el circuito estará respaldado por corredores sanitarios para el traslado de personas ante una emergencia y por personal voluntario identificado con chalecos reflectivos de Cruz Roja, Defensa Civil, Secretaría de Riesgo y Catástrofes, Policía de la provincia, Gendarmería, Ejército, CEF, Arzobispado, Universidad Siglo XXI y Consejo Médico, junto a integrantes del Programa de Intervención en Crisis, Desastres y Catástrofes de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.