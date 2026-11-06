El papa León XIV comenzará este viernes su primera visita a Sudamérica desde que asumió el pontificado, con Uruguay como primera escala de una gira que también incluirá a la Argentina y Perú. La agenda adquiere relevancia institucional por tratarse del primer recorrido regional del pontífice y por el lugar que ocupará la Argentina dentro del itinerario.

El avión que traslada a Robert Prevost tiene previsto aterrizar a las 16:30 en el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo. La llegada se producirá después de varias semanas de incertidumbre por su estado de salud, tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 13 de octubre en Roma.

La estadía en Uruguay se extenderá hasta el domingo y contemplará actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Durante esos días, el Papa participará de misas, encuentros con autoridades, representantes de distintos sectores sociales y miembros de la Iglesia. El viaje también tiene un componente institucional en un país con tradición laica, donde las encuestas mencionadas en el texto le atribuyen un 39% de población católica y un 14% vinculada a distintas corrientes cristianas.

Antecedentes y agenda

Será la segunda vez que un pontífice visite el país. El antecedente corresponde a Juan Pablo II, quien estuvo en Uruguay en 1987 y 1988. Uno de los momentos centrales de la visita tendrá lugar en la Plaza Independencia, donde León XIV será recibido por el presidente Yamandú Orsi y los expresidentes uruguayos que continúan con vida, además de representantes de distintos espacios políticos.

La primera jornada comenzará con su arribo a Montevideo a las 16:30 y una hora después se realizará la ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia. Luego mantendrá un encuentro con autoridades, integrantes de la sociedad civil y representantes diplomáticos, antes de visitar al presidente Orsi en la sede legislativa. El viernes concluirá con una celebración de vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.

El sábado, León XIV viajará a Paysandú, donde está prevista una misa a las 10 en el Parque París Londres. Luego regresará a Montevideo para participar de dos encuentros: uno vinculado con la realidad social de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y otro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay. La jornada finalizará con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, prevista para las 19.

El domingo 8, el pontífice se trasladará a Florida para celebrar una misa a las 10:30 en la plaza de la Catedral Basílica, donde se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Después de esa actividad regresará al aeropuerto de Carrasco para despedirse de Uruguay; a las 15:30 partirá rumbo a Buenos Aires y su llegada a Aeroparque Jorge Newbery está prevista para las 16:30. Desde allí, la gira continuará en la Argentina y después en Perú, país con el que Prevost mantiene un vínculo especial por su trayectoria pastoral como obispo de Chiclayo.