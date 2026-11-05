El docente y especialista en política internacional Sergio Guzmán analizó en los estudios de Telesol el resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos y la crisis institucional en Paraguay. La entrevista se emitió en el programa DQE, conducido por Sergio Cáceres Picón. Según su lectura, el voto expresó un freno a las posturas conservadoras más duras y a la persecución estatal de minorías.

Estados Unidos

Sobre los comicios en Estados Unidos, Guzmán sostuvo que el resultado favoreció ampliamente a los demócratas y afectó la figura de Donald Trump. Señaló que los sectores postergados tuvieron un papel decisivo frente a las políticas represivas y mencionó el accionar del ICE, la agencia de inmigración de ese país. En ese marco, afirmó: "resulta que ahora, ante esta situación, claramente le ha traccionado en contra a Trump".

El especialista también destacó el acceso a cargos de representación de mujeres, personas de fe musulmana, personas con discapacidad y colectivos de diversidad sexual, entre ellos el caso de Gina Hinojosa en Texas. A su criterio, ese resultado muestra una ponderación de la democracia por sobre el dinero en la contienda electoral. También planteó que la nueva composición del Congreso obligará a rendir cuentas presupuestarias y limitará decisiones unilaterales del presidente.

En ese punto, Guzmán dijo que el mandatario "obraba sin consultar a los resortes institucionales y al sistema de contrapeso que corresponde" y que ahora "todo eso va a tener que pasar por el Congreso". La definición remite al sistema de contrapesos, es decir, al mecanismo institucional que distribuye poder entre poderes del Estado para evitar decisiones concentradas. En su análisis, ese reordenamiento legislativo condiciona el margen de acción del Ejecutivo.

Paraguay

En otro tramo de la charla, Guzmán habló de la renuncia del presidente de Paraguay, en medio de lo que describió como un fuerte colapso financiero. Comparó ese cuadro con la crisis argentina de 2001 y dijo que es "una remake, es calcado, calcado" de modelos bancarios especulativos que postergan a las mayorías. También explicó que la discusión legislativa central pasa por definir si el Congreso acepta la renuncia o avanza con un juicio político.

Según detalló, una renuncia aceptada le daría fueros como expresidente, mientras que el juicio político abriría otro camino institucional. El planteo deja en evidencia que el desenlace no depende solo de la decisión personal del mandatario, sino de la respuesta del Congreso paraguayo. Guzmán vinculó además lo ocurrido en Paraguay y Estados Unidos con los resultados recientes en Brasil, Hungría y Alemania.

Al cierre, sostuvo que existe un retroceso generalizado de los sectores ultraconservadores y afirmó: "Las derechas más radicalizadas están totalmente golpeadas en este momento". El escenario que describió queda abierto a la definición parlamentaria en Paraguay y a la consolidación del nuevo equilibrio legislativo en Estados Unidos.