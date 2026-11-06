Los directivos de la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, informaron este jueves que Cristian “Pity” Álvarez consumió cocaína durante una salida obligatoria para concurrir al tribunal donde es juzgado por el homicidio de Cristian Díaz.

En un comunicado, la institución señaló que la semana pasada el músico debió asistir a una audiencia, pero el enfermero que lo acompañaba no pudo ingresar al recinto por las medidas restrictivas dispuestas por el tribunal. Según la clínica, esa situación impidió que el trabajador continuara con la tarea de acompañamiento y cuidado durante la audiencia.

Al regresar al establecimiento, el personal revisó las pertenencias de Álvarez y lo vio aspirando una “sustancia blanca”. Consultado sobre su origen, el cantante habría dicho que se la habían entregado dentro del tribunal, aunque se negó a identificar a esa persona y respondió: “secreto de adicto...”. La clínica no aportó otros elementos sobre ese episodio.

Medidas de control

Tras ese hecho, las autoridades de Solar Colonial desaconsejaron y contrainidicaron “tajantemente” nuevos traslados del paciente para el proceso penal, al sostener que no pueden “controlar y supervisar a los miembros de su entorno para sostener la abstinencia del mismo”. También pidieron que, si debe volver a comparecer, se adopten “todas las medidas necesarias” para evitar episodios que, según expresaron, perjudican su estabilidad psíquica.

El juicio

El debate oral contra Álvarez se reanudará este viernes a las 11.30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que declarará la hermana del músico y luego comenzarán los alegatos de clausura de la querella, a cargo del abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando.

Álvarez ya había comparecido por primera vez este lunes en el debate. Allí sostuvo que “se sintió acorralado por un tipo peligroso” y afirmó: “Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo”.