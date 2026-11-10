El papa celebró en Córdoba su segunda misa masiva en el país y centró la homilía en la tradición de santidad argentina. Mencionó a Brochero, Mama Antula y otros santos y beatos.

El papa León XIV encabezó este martes su segunda misa multitudinaria en el país en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde llamó a los fieles a “la santidad” y centró su homilía en la tradición religiosa argentina. La celebración se realizó ante una multitud en el Polo Aeronáutico cordobés y tuvo como eje la figura de santos, beatos y mártires vinculados con la Iglesia en Argentina. El mensaje papal se inscribió en una agenda estrictamente religiosa, sin anuncios institucionales adicionales.

Durante la ceremonia, el Pontífice sostuvo que la región “ha sido rica en frutos de santidad” y recordó a personas que, según su mensaje, dieron la vida por el Evangelio. Entre ellas mencionó al cura Brochero y a Mama Antula, además de nombrar a santos y beatos argentinos. En ese pasaje, subrayó que “todos somos simples servidores” y que los creyentes están llamados a cumplir la misión encomendada por Dios.

Homilía centrada en la tradición argentina

En otro tramo, León XIV afirmó que “el mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración” y señaló que la misa se celebraba “por la santificación del pueblo argentino”. También pidió a Dios, “a través de san León Magno”, que continúe bendiciendo a los fieles y les conceda la gracia de confesar siempre su fe. La homilía insistió en que el creyente, según su formulación, fue “arrancado del poder de las tinieblas” y trasladado “a la luz de Dios”.

El texto completo difundido durante la ceremonia repasó la historia religiosa de Córdoba como “heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina” y describió a la provincia como “tierra de santos”. Allí se enumeraron figuras como san José Gabriel del Rosario Brochero, María Antonia de Paz y Figueroa, Fray Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, santa Nazaria Ignacia, María del Tránsito Cabanillas, Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis, Crescencia Pérez, Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña. También mencionó a mártires vinculados con la Guerra civil española y con las provincias argentinas de La Rioja y Salta.

Referencias a Brochero y Mama Antula

En uno de los pasajes más extensos, el Papa destacó que Brochero fue “un verdadero enamorado del Señor” y vinculó su vida con los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola. Sobre Mama Antula, sostuvo que unió contemplación y ayuda al prójimo, y recordó una frase atribuida a su misión: “andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer”. El mensaje insistió en que la evangelización debe expresarse en la vida cotidiana y en el testimonio personal.

La celebración cerró con una exhortación a “abrir los corazones” y “vayan y sean santos”, dirigida a los presentes en la misa. El Papa añadió que esa llamada alcanza “la escuela y la plaza, la familia y los amigos, el campo y la ciudad, el tambo y la oficina”. La actividad en Córdoba se convirtió así en el segundo acto masivo de León XIV en Argentina, con un mensaje centrado en la santidad, la misión evangelizadora y la memoria de figuras religiosas locales.