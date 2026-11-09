El papa León XIV comenzó este lunes su actividad en el Cottolengo Don Orione, en Claypole. Luego seguirá con la misa en Palermo y una cena con obispos argentinos.

La agenda del papa León XIV para este lunes comenzó en el Cottolengo Don Orione y concluirá cerca de la noche en la Casa Arzobispal, donde compartirá una cena con los obispos argentinos. La primera escala de la jornada se desarrolló antes de la misa que brindará en Palermo, según la información difundida sobre su recorrido.

Traslado y recepción El pontífice salió por la mañana de la Nunciatura, en Recoleta, y se trasladó hacia el establecimiento en un auto blindado. A metros de su llegada, se subió al papamóvil y completó el último tramo saludando a las personas que lo aguardaban. Poco después, fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof e ingresó a la capilla ubicada dentro del predio.

Una institución centenaria El Cottolengo Don Orione tiene más de 90 años de funcionamiento y brinda alojamiento, atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad. El establecimiento está en Claypole, localidad ubicada al sur del conurbano bonaerense, en el municipio de Almirante Brown.

Alcance de la visita La actividad forma parte de una jornada que combina presencia institucional, misa pública y un encuentro reservado con la jerarquía eclesiástica argentina. En términos de agenda, el paso por el Cottolengo fue la primera actividad del día y marcó el inicio formal del programa previsto para este lunes.

Próximos compromisos Después de la misa en Palermo, el cierre de la jornada será en la Casa Arzobispal, donde el papa cenará con los obispos argentinos. Ese tramo final completa una agenda que se extenderá hasta cerca de la noche.

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