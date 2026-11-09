El accidente ocurrió este domingo en General Pinto, cuando se rompió un neumático de la camioneta. Las cinco ocupantes salieron por sus propios medios y dos fueron derivadas para control.

Cinco monjas que viajaban hacia Luján para participar de las actividades por la visita del papa León XIV sufrieron un vuelco en la Ruta Nacional 188, a la altura de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires. La camioneta Renault Kangoo en la que se trasladaban perdió el control tras la rotura de uno de sus neumáticos y terminó volcada sobre uno de sus laterales. Las religiosas presentaron politraumatismos, aunque no se registraron lesiones de gravedad en las primeras evaluaciones.

El siniestro ocurrió este domingo en el kilómetro 238 de la ruta, según el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín. Ese informe indicó que el desperfecto en una de las ruedas provocó que la conductora perdiera el control del vehículo. La unidad quedó detenida en medio de la calzada, lo que obligó a montar un operativo de tránsito asistido en ese sector de la traza nacional.

La camioneta era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba junto con Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. Un video difundido después del accidente mostró los daños sufridos por el vehículo tras el vuelco. De acuerdo con la información publicada por medios locales, las cinco ocupantes lograron salir por sus propios medios.

Atención médica Todas presentaban politraumatismos, pero las primeras evaluaciones médicas descartaron heridas de gravedad. Dos de ellas fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención: una por un corte y la otra para ser examinada por una lesión similar. El episodio no alteró el objetivo del viaje, que estaba vinculado con la participación en la misa prevista para el miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Intervención judicial y vial En el lugar trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y del Destacamento Vial de General Pinto, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes. Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la UFI descentralizada de General Pinto. La investigación deberá establecer con precisión las circunstancias del vuelco y si el desperfecto mecánico fue el único factor involucrado.

Próximos pasos La causa quedó radicada en la jurisdicción de General Pinto y la continuidad del trámite dependerá de las pericias y de la evaluación médica de las ocupantes. Por el momento, la información oficial disponible confirma que ninguna de las cinco religiosas presentó lesiones de gravedad y que el tránsito en la zona fue asistido mientras se retiraba el vehículo siniestrado.