El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, pidió evitar lecturas partidarias del mensaje del papa León XIV durante su visita al país y subrayó que el pontífice busca promover la fraternidad, la dignidad humana y el bien común. Según planteó, la intervención papal debe entenderse como una orientación pastoral y no como una toma de posición política. La definición fue formulada en medio de la agenda pública que acompaña la presencia del pontífice y de la discusión sobre el alcance de sus palabras en el debate local.

Colombo sostuvo que el mensaje del Papa ofrece “una mirada panorámica sobre la realidad argentina con los ojos del Evangelio” y que invita a construir una nación en la que sus habitantes puedan vivir “como hermanos y hermanas”. En ese marco, afirmó que León XIV “no tiene un interés sectorial ni representa a una posición ideológica determinada, sino que viene como un pastor” que busca “animar, sostener la vida del pueblo”. También consideró que uno de los ejes centrales de su mensaje fue la convocatoria a privilegiar el servicio a los demás, aun cuando eso implique resignar tiempo, dinero, comodidad o proyectos personales.

Defensa de la vida Al referirse a las expresiones del pontífice sobre la defensa de la vida, el titular del Episcopado señaló que la Iglesia mantiene una posición firme sobre su protección “desde la concepción hasta la muerte natural”. Aclaró, sin embargo, que el Papa no buscó intervenir de manera directa en discusiones legislativas. “Para nosotros es no negociable el cuidado de la vida desde la concepción natural en el vientre materno hasta la muerte natural”, afirmó Colombo. Añadió que León XIV “no se mete en cuestiones de leyes ni en cuestiones de procesos y dinámicas legislativas”, sino que procura recordar el valor de la vida humana.

El arzobispo también reconoció que existen situaciones personales complejas y dolorosas que inciden en determinadas decisiones, aunque interpretó que el mensaje papal apunta a reafirmar ese principio desde una perspectiva pastoral. En esa línea, insistió en que la lectura institucional de la Iglesia no pasa por el terreno de la disputa normativa, sino por la defensa de un criterio doctrinal que considera central. La aclaración aparece en un contexto en el que las definiciones religiosas suelen ser reubicadas en debates públicos sobre aborto y políticas de salud.

Jóvenes y vulnerables Colombo destacó además la atención que León XIV dedicó a los jóvenes y recordó que, en los encuentros preparatorios realizados en Roma, el pontífice había manifestado preocupación por transmitirles esperanza. Según explicó, la intención fue invitarlos a sentirse protagonistas de la vida y evitar que se perciban apartados de la sociedad, en un contexto en el que también se abordó la problemática del suicidio juvenil. El presidente de la Conferencia Episcopal agregó que la visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, permitirá el encuentro con más de 400 residentes.

Sobre ese gesto, sostuvo que “más que lo que diga es el gesto de encontrar a estos hermanos y hermanas que adolecen de una discapacidad y que de parte de la sociedad en muchos casos no encuentran esa acogida, esa protección, esa tutela”. A su criterio, la preocupación del Papa por jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores forma parte de un mismo mensaje orientado a reconocer la dignidad y el carácter sagrado de toda vida humana. Esa línea pastoral, añadió, busca reforzar la inclusión de sectores que suelen quedar relegados en la agenda pública.

Continuidad pastoral Colombo también destacó las referencias de León XIV al papa Francisco y las interpretó como una continuidad en la visión de la Iglesia. Dijo que Francisco fue “un constructor de un nuevo modelo de relación en la Iglesia, donde prima este concepto de fraternidad, de apertura, de acogida”. Agregó que León XIV conoció de primera mano esas preocupaciones pastorales y que hoy las expresa “con su agenda, con sus acentos propios, pero no con menos entusiasmo y menos vigor”.

Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal anticipó el significado de la misa prevista en el Monumento a los Españoles, donde también celebró Juan Pablo II en 1982, en plena guerra de Malvinas. Señaló que la convocatoria reunirá a distintas generaciones de argentinos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país. La celebración, dijo, tendrá un sentido especial para la familia y su papel dentro de la Iglesia, en una jornada que quedará asociada a la agenda pública del pontífice en Argentina.