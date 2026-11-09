El papa cerró su primera jornada oficial en el país con dos mensajes en redes sociales. Habló de la huella de Francisco y de la misión pastoral de la Iglesia.

Tras concluir su primera jornada oficial e institucional en Argentina, el papa León XIV publicó dos mensajes en sus cuentas oficiales de redes sociales dirigidos al pueblo argentino. Las publicaciones se conocieron después de una agenda que incluyó el desembarco en el Aeroparque Jorge Newbery, el encuentro bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y el discurso ante autoridades en el Palacio Libertad. En esos textos, el pontífice vinculó su visita con el legado de Francisco y con la misión pastoral de la Iglesia.

Legado de Francisco En el primero de los mensajes, difundido con los hashtags #Argentina y #ViajeApostólico, León XIV sostuvo que su llegada al país tiene “un significado particular” por los doce años en que, según escribió, la Iglesia universal escuchó la voz de Francisco. El papa agregó que su antecesor llevó “en la memoria y en el corazón” los lugares, las personas y la fe recibida en Argentina. El texto remarcó así el peso simbólico de la visita en el contexto del primer pontificado posterior al de Francisco.

Bien común y dignidad humana En un segundo posteo, León XIV expresó que le alegra encontrarse en esta “querida tierra de Argentina” y saludó “con afecto a todos los argentinos”. También señaló que la Iglesia acompaña la vida de los pueblos desde la misión que le fue confiada y que desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio. Según el mensaje, esa palabra está orientada a custodiar “la dignidad de cada persona, la concordia y el bien común”.

Las publicaciones cerraron una jornada marcada por gestos institucionales y por el contenido político y pastoral de los mensajes difundidos desde las cuentas oficiales del pontífice. El itinerario del domingo incluyó una recepción en la terminal aérea porteña, una audiencia con el presidente Javier Milei y una intervención pública ante las máximas autoridades nacionales. En ese marco, los posteos funcionaron como la primera definición pública del papa sobre su paso por el país.

La actividad oficial continuó con la agenda prevista para el resto del viaje apostólico, aunque en el material difundido no se informaron nuevos anuncios ni cambios de cronograma. Los mensajes de León XIV quedaron como el cierre visible de su primer día en Argentina y como la referencia inmediata para seguir la evolución de la visita en las horas siguientes.