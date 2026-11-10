El Papa recordó al exarzobispo de Buenos Aires y llamó a sostener su legado pastoral. La ceremonia reunió a obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

El papa León XIV encabezó este lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires un homenaje a Francisco, en el templo donde Jorge Bergoglio ejerció como arzobispo antes de llegar al Vaticano. Durante la ceremonia, el Pontífice recordó enseñanzas de su antecesor y llamó a la Iglesia argentina a continuar su misión pastoral.

El ingreso se produjo pasadas las 18:30. Antes de la celebración de las vísperas, León XIV pasó por una capilla para rezar frente a una placa conmemorativa de Francisco, en un gesto que antecedió a la liturgia ante cientos de religiosos y miembros de equipos sinodales. Durante los rezos, el Papa fue observado visiblemente emocionado, según la crónica de la ceremonia.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, quien dio la bienvenida y entregó una medalla conmemorativa. También participaron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y obispos de distintas provincias, en una convocatoria que reunió a parte de la jerarquía eclesiástica del país.

El mensaje León XIV retomó un recuerdo de Francisco sobre su visita al santuario de Nuestra Señora de Aparecida, en Brasil, y lo utilizó para subrayar la necesidad de sostener las enseñanzas del Documento de Aparecida. Lo definió como “una estela luminosa para seguir caminando juntos en este tiempo” y pidió mantener el diálogo y la escucha dentro de los equipos sinodales. También sostuvo: “Nuestra misión pastoral consiste en trabajar incansablemente para que todos los hombres, los que están cerca y los que están lejos, conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos”.

En ese marco, convocó a discernir, “a la luz de la Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia”, cómo responder a los desafíos actuales del país. Señaló además la necesidad de traducir el mensaje cristiano en acciones concretas vinculadas con el respeto a la dignidad humana, el destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la creación. Según su exposición, el objetivo es “servir a la Argentina de hoy”.

Antecedentes y proyección El homenaje también estuvo atravesado por el vínculo institucional entre ambos pontífices. Francisco fue quien impulsó la carrera eclesiástica de Robert Prevost: en 2014 lo designó administrador apostólico de Chiclayo, en Perú; en 2023 lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y ese mismo año lo incorporó al Colegio Cardenalicio. Tras la ceremonia, León XIV se trasladó al Arzobispado de Buenos Aires para compartir una cena privada con obispos de distintas partes del país. La jornada dejó como dato central la continuidad explícita del legado pastoral de Francisco y el seguimiento de las definiciones que el actual Pontífice adopte sobre la Iglesia en Argentina.