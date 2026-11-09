La Policía bonaerense lo ubicó tras rastrear una llamada al 911 del sábado 7 de noviembre. Es el tercer detenido por hechos vinculados con la seguridad del Pontífice en la Argentina.

Un hombre de 58 años fue detenido en Bahía Blanca, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV mediante una comunicación telefónica al 911. El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre y derivó en una investigación de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía bonaerense, que permitió identificar al presunto autor y llegar hasta su domicilio. La causa quedó radicada en el fuero federal, en el marco de los operativos de seguridad desplegados durante la visita del Pontífice a la Argentina.

Según fuentes policiales citadas por Infobae, el hombre se comunicó con el Centro de Atención Telefónica de Emergencias y pronunció la frase: “911, muerte al Papa HDP”. A partir de ese llamado, los investigadores reconstruyeron el origen de la comunicación y pidieron datos sobre la titularidad de la línea utilizada. Con esa información y otras tareas de campo, establecieron la identidad del sospechoso y su lugar de residencia.

Intervención judicial

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Martínez, con intervención del Juzgado Federal de Garantías N° 2, encabezado por Santiago Inchausti. El magistrado autorizó un allanamiento, además de órdenes de requisa, secuestro y detención. El procedimiento se concretó este domingo en una vivienda de Bahía Blanca, donde los efectivos arrestaron a Flavio Ariel Perrone. También secuestraron un teléfono celular que quedó a disposición de la Justicia.

Otros dos episodios

El caso se suma a otros dos hechos que activaron alarmas durante la visita de León XIV al país. El primero se conoció el viernes 6 de noviembre, cuando otro hombre fue investigado por realizar una amenaza contra el Pontífice a través del mismo servicio de emergencias. En esa oportunidad, el sospechoso fue identificado como Damián Giles, un albañil de 49 años localizado en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar.

Durante el allanamiento de su vivienda, la Policía Federal secuestró 3 teléfonos celulares, uno de ellos presuntamente utilizado para realizar la comunicación, y un dron cuyas características también eran analizadas. El hombre quedó imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. El segundo episodio ocurrió el domingo y tuvo como protagonista a Tomás Natenzon, de 25 años, quien fue detenido acusado de intentar infiltrarse en el dispositivo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo.

Según la investigación, Natenzon se movilizaba en una motocicleta Kawasaki con una patente diplomática apócrifa, llevaba 4 equipos de comunicación y tenía una credencial falsa que lo identificaba como supuesto enlace del Vaticano. Por orden de la jueza federal María Romilda Servini, la Policía Federal allanó su departamento y encontró una pistola Bersa calibre 9 milímetros con 65 municiones, además de una placa policial y otras identificaciones presuntamente falsas. Natenzon permanece detenido en una dependencia de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, al igual que Giles. La investigación está a cargo de Servini y del fiscal Carlos Rívolo, por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública.

La detención en Bahía Blanca se convirtió así en un nuevo procedimiento judicial vinculado con las amenazas y los incidentes registrados durante el operativo de seguridad organizado por la visita del papa León XIV al país. Con este arresto, ya son tres los detenidos en causas relacionadas con esos episodios, mientras la Justicia federal mantiene abiertas las medidas de prueba y análisis de los elementos secuestrados.