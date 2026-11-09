En la UCA, el Papa pidió que la economía esté al servicio de las personas y reclamó políticas de pleno empleo. También cuestionó los riesgos de la automatización sin criterios éticos.

El papa León XIV advirtió en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) que privar a una persona de trabajo “no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”. Lo hizo durante un encuentro con trabajadores, empresarios, sindicalistas, integrantes de movimientos populares y representantes de la comunidad académica. En su mensaje, ubicó el empleo como una condición central para el desarrollo personal, la participación social y la cohesión comunitaria.

El Pontífice sostuvo que la economía debe estar subordinada a las necesidades de las personas y no al revés. Para fundamentar esa idea, recordó un principio de la doctrina social de la Iglesia: el ser humano debe ser “el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”. También señaló que el desempleo excluye, limita la capacidad de aportar a la sociedad y debilita los vínculos comunitarios.

Tecnología y empleo León XIV incorporó al discurso las transformaciones del trabajo derivadas del avance tecnológico, en particular la inteligencia artificial y la automatización. Expresó preocupación por su impacto cuando se desarrollan sin regulaciones ni criterios éticos. “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, afirmó.

En ese marco, reclamó que el acceso al empleo siga siendo una prioridad para los gobiernos y para los procesos económicos. Planteó que las políticas públicas deben promover el pleno empleo, la inclusión social y condiciones laborales dignas, frente a un escenario en el que los cambios tecnológicos pueden poner en riesgo numerosos puestos de trabajo. El planteo se inscribe en un debate más amplio sobre regulación, productividad y distribución de los beneficios de la innovación.

Empresas y sindicatos El Papa también se refirió a la actividad empresarial y reconoció el esfuerzo y los riesgos de quienes invierten y generan puestos de trabajo. Al mismo tiempo, advirtió que las compañías pierden su sentido social cuando priorizan exclusivamente las ganancias. En esa línea, sostuvo que el éxito económico debe contemplar la sostenibilidad ambiental y la dignidad de los trabajadores.

Además, dedicó un tramo a los sindicatos, a los que definió como actores relevantes para defender las condiciones laborales y representar a quienes no tienen voz. Sin embargo, planteó que también deben incorporar a los trabajadores informales, precarizados y excluidos del sistema registrado. A lo largo de su exposición, retomó conceptos del papa Francisco, entre ellos la ecología integral y las tres “T” impulsadas como reclamo de justicia social: tierra, techo y trabajo.

Trabajo no registrado En otro pasaje, León XIV reivindicó el trabajo doméstico, rural y comunitario, incluso cuando no recibe reconocimiento económico o social. Mencionó a quienes realizan tareas en sus hogares, colaboran en comedores barriales o trabajan durante largas jornadas en el campo. “No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios”, expresó. Como cierre, llamó a construir una Argentina unida y a superar la polarización mediante el diálogo, la solidaridad y la búsqueda del bien común.