El Papa volverá al Monumento de los Españoles para una actividad con jóvenes desde las 20.00. La convocatoria se realiza tras la misa que reunió a más de 2 millones de fieles.

En su tercer día de estadía en la Argentina, el papa León XIV volverá al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para encabezar una vigilia con jóvenes desde las 20:00. La actividad fue solicitada por el propio pontífice y se desarrollará en un formato distinto al de la misa multitudinaria que ofició en ese mismo lugar frente a más de 2 millones de feligreses.

La convocatoria se concentra en un encuentro orientado a los más jóvenes, aunque en el lugar también se reúnen personas de distintas edades con el objetivo de ver al obispo de Roma. Según el esquema previsto, el espacio está dividido en dos sectores: uno principal, donde se agrupa la mayor parte de los asistentes, y otro más alejado para quienes no cuentan con entrada para el escenario central. La organización espera una nueva concentración masiva, en una jornada que combina expectativa religiosa y participación juvenil.

Testimonios y espera

Mientras se acerca el inicio de la actividad, el predio ya comenzó a llenarse con personas que aguardan desde hace más de tres horas. Entre los asistentes, uno de los participantes expresó: “Es una señal de esperanza, sobre todo por los problemas que atravesamos los argentinos”. Otra joven sostuvo: “Espero que me devuelva la fe a los jóvenes, que es algo que les está faltando”. Las expresiones reflejan el clima de espera en torno a la presencia del pontífice y la expectativa por su contacto con los fieles.

Programa previsto

La vigilia incluye testimonios de fieles, historias de vida y presentaciones de distintas bandas musicales. Además, dos jóvenes tendrán la posibilidad de dialogar con León XIV, en uno de los tramos centrales de la actividad. La propuesta se inscribe en la agenda del pontífice durante su paso por el país y mantiene como eje la convocatoria a la juventud católica.

Con el inicio fijado para las 20:00, la atención está puesta en el desarrollo de la ceremonia y en la magnitud de la asistencia que finalmente alcance en Palermo. El dato a seguir será la concurrencia efectiva y el alcance del intercambio que mantenga el Papa con los jóvenes seleccionados para hablar con él.