El papa visitó el establecimiento del sur bonaerense y elogió su tarea con los residentes. Subrayó el valor de una comunidad abierta e inclusiva.

El papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense, donde compartió un encuentro con sus residentes y destacó el trabajo de la institución en favor de las personas que allí viven.

Durante su mensaje, el Sumo Pontífice resaltó el espíritu de inclusión que caracteriza al establecimiento y expresó: “Este lugar no descarta a las personas, las incorpora a la vida social”, en referencia al compromiso de la comunidad con quienes necesitan acompañamiento y contención.

Asimismo, valoró la caridad que, según dijo, se expresa en la vida cotidiana del hogar. “Hay lugares como este hogar en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira”, señaló.

Finalmente, definió al Pequeño Cottolengo como “una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios”, y puso de relieve la importancia de generar espacios donde el respeto, la solidaridad y la integración formen parte de la vida diaria. La visita se centró en la labor institucional del establecimiento y en el vínculo con sus residentes.