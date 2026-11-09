El artista participó de la visita del Papa a la institución de Claypole. Preparó su presentación con ensayos previos y obsequió guitarras diseñadas para la ocasión.

La actuación de Abel Pintos se realizó durante la segunda jornada de la visita del papa León XIV al país, que comenzó el domingo y forma parte de su gira por Latinoamérica. El Pontífice llegó al Cottolengo Don Orione, en Claypole, a bordo del papa móvil y fue recibido por autoridades, trabajadores, residentes y una multitud de fieles. La presentación del cantante integró uno de los momentos musicales de la jornada.

Preparativos previos En los días anteriores, Abel Pintos visitó la institución en varias oportunidades para preparar su participación y ensayar junto al coro del Cottolengo. Esa organización previa muestra que la intervención artística fue planificada como parte de la agenda de la visita papal. El dato también permite dimensionar el carácter institucional del encuentro, más allá del componente musical.

Además, el artista encargó la fabricación de tres guitarras acústicas especialmente diseñadas para la ocasión, con el nombre de León XIV y su firma. Una de ellas fue destinada al Pontífice como obsequio, otra quedará en el Cottolengo Don Orione y la tercera pasará a integrar la colección personal del cantante. El gesto quedó asociado a una visita centrada, según el texto original, en el acompañamiento, la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad.

Contexto de la jornada La presencia de León XIV en Claypole se inscribió en una recorrida más amplia por Argentina y la región. En ese marco, la música de Abel Pintos se sumó a una actividad con participación de autoridades, personal de la institución y residentes. El episodio dejó como dato verificable la articulación entre la agenda religiosa y una intervención artística preparada con antelación.

La visita al Cottolengo Don Orione continuó como parte de la agenda papal en Latinoamérica, mientras que el artista quedó vinculado a la jornada por su actuación y por el obsequio de las guitarras. No se informaron otros anuncios vinculados con la presencia del Pontífice en la institución.