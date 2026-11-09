Peregrinos de distintas provincias se concentran en el Monumento a los Españoles para ver al papa León XIV. La jornada reúne filas extensas y testimonios de expectativa.

Los fieles comenzaron a acercarse a los alrededores del Monumento a los Españoles, en Palermo, para participar de la visita del papa León XIV a la Argentina. La concentración se organiza en medio de filas extensas y con presencia de peregrinos llegados desde distintas provincias. Los testimonios recogidos en el lugar reflejan la expectativa por ver al Sumo Pontífice.

Participación desde el interior Francisco, de la provincia de Corrientes, dijo que viajó como voluntario y explicó que su objetivo es colaborar durante la jornada. “Estamos con las expectativas y las ganas de ponernos al servicio para que la Argentina como Nación pueda encontrarse con el sucesor de Pedro”, afirmó. Su presencia se sumó a la de otros asistentes que llegaron desde distintos puntos del país para la misma convocatoria.

Viajes para la jornada Esperanza, de Tucumán, asistió junto con una amiga y señaló que se trasladó exclusivamente para estar este lunes en Palermo. “Vengo con una emoción enorme para ver al mensajero de Dios”, expresó. Consultada sobre sus expectativas, agregó: “Tratar de verlo, de estar cerca, porque él nos da fe, esperanza, nos alienta”.

Antecedente personal Elías, de La Plata, también se acercó al Monumento con el propósito de conocer al Papa. Según contó, buscó repetir una experiencia familiar que su madre vivió cuando Juan Pablo II visitó la Argentina. “Quiero sentir una nueva experiencia con el Santo Padre después de casi 40 años de la última visita”, dijo. Su testimonio introduce un elemento de continuidad generacional entre dos visitas papales al país.

Multitud en espera Entre las filas que rodean el monumento hay adultos, chicos, jóvenes, familias y agrupaciones que buscan ubicarse para seguir el paso del Pontífice. Nadia, que concurrió junto con su hijo Facundo, sostuvo que la expectativa principal es “verlo pasar y disfrutar de este momento que es único e irrepetible”. La organización del ingreso y la permanencia de los asistentes quedará atada al desarrollo de la actividad prevista para este lunes.