“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el Pontífice en una publicación acompañada por una fotografía junto a una imagen de la Virgen de Luján.

En ese contexto, León XIV dejó una de las frases más significativas de su paso por el país: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Con esas palabras, el líder de la Iglesia Católica buscó destacar el vínculo que construyó con los argentinos durante su primera visita apostólica al país, marcada por las multitudinarias celebraciones religiosas y las constantes referencias a la figura de Jorge Bergoglio.

El mensaje también incluyó un llamado a preservar la unidad entre los fieles: “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”.



