La senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. La reacción se produjo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní comunicara la medida y la vinculó con la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. En ese marco, Bullrich defendió la postura oficial argentina y apuntó contra las autoridades de Teherán por atentados ocurridos en el país y por violaciones a los derechos humanos.

Respuesta pública

“Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, escribió Bullrich en su cuenta de X, en respuesta al anuncio difundido hoy por la Cancillería iraní. La senadora profundizó sus críticas con una referencia a la situación interna de ese país y sostuvo que se trata de “un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo”. También afirmó que Irán “cometió dos atentados en nuestro país” y mencionó la muerte de “más de 35.000 personas” por manifestaciones a principios de este año, además de “1700 mujeres” ejecutadas en la horca por “exceder sus derechos”, junto con homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos.

La decisión iraní

La medida fue informada oficialmente por la Cancillería de Teherán, que calificó la decisión argentina como un “acto hostil” y afirmó que contradice los principios fundamentales del derecho internacional. Según la comunicación difundida por el régimen iraní, la inclusión de las dos fuerzas militares argentinas responde al principio de reciprocidad y a una ley aprobada en 2019, que prevé represalias contra los países que respalden la decisión de Estados Unidos de considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria. En ese mismo pronunciamiento, el gobierno iraní advirtió que “el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida”.

Alcance limitado

Hasta el momento, las autoridades iraníes no precisaron cuáles serían esas consecuencias concretas. La decisión alcanza exclusivamente a la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que el Ejército argentino quedó fuera de la medida. El episodio agrega tensión a la relación bilateral en un contexto en el que la política exterior argentina volvió a quedar asociada a la posición adoptada frente a la Guardia Revolucionaria iraní. El desarrollo de esa controversia dependerá de eventuales respuestas diplomáticas de Buenos Aires y de nuevas definiciones de Teherán.