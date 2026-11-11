El Papa encabezó la misa central en la Basílica de Luján y pidió a los argentinos vivir en reconciliación. La celebración reunió a más de 2,5 millones de personas.

Al término de la celebración eucarística en la Basílica de Luján, el papa León XIV pronunció sus palabras finales de despedida antes de continuar su gira. Frente a más de 2,5 millones de fieles que colmaron la plaza Belgrano y las calles aledañas, ofreció un mensaje centrado en la gratitud, el afecto y la devoción mariana. La jornada cerró el itinerario pastoral del Pontífice en Argentina, con una concentración que, según la información difundida, reunió también a referentes institucionales, políticos y de los derechos humanos.

Mensaje final

“Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos. La imagen de la Virgen de Luján llegó a estas tierras en una carreta. Se quedó para siempre con ustedes. Quiero decirles que los llevo a todos en el corazón”, expresó el Santo Padre, visiblemente emocionado, ante el aplauso de la multitud. En el cierre de su discurso, volvió a instar a la feligresía a asumir un rol activo en la sociedad a través del servicio y la fraternidad. También renovó la bendición para todo el pueblo argentino.

Unidad y reconciliación

El Papa pidió a los argentinos vivir en reconciliación y sostuvo: “Vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa. Sigamos unidos. Hasta siempre, mi querida Argentina”. El planteo se inscribió en un mensaje de unidad que atravesó el tramo final de la celebración en el principal santuario mariano de la Nación. La referencia a la Virgen de Luján reforzó el tono religioso de una misa que fue presentada como central dentro de la visita.

Alcance de la convocatoria

La magnitud de la concurrencia ubicó a la ceremonia entre las concentraciones religiosas más numerosas registradas en la plaza Belgrano y su entorno inmediato, de acuerdo con la cifra informada durante la cobertura. El dato de asistencia fue el que dio dimensión al cierre pastoral de León XIV en el país. La celebración se desarrolló en un espacio de fuerte carga simbólica para el catolicismo argentino, lo que explica la presencia de representantes institucionales y sociales en el acto.

Próximos pasos

Con esta misa quedó formalmente concluido el paso de León XIV por Argentina. El mensaje final dejó como variable principal el llamado a la unidad y a la reconciliación, en un contexto de alta convocatoria religiosa. La continuidad del viaje papal seguirá fuera del país, luego de la despedida en Luján.