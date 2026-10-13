Viajaban desde Urdinarrain a Paraná para un control médico del trasplante realizado en noviembre de 2024. La camioneta chocó de frente con un camión en Entre Ríos.

Una madre de 53 años, su hijo de 21 y el chofer que los trasladaba murieron este martes en un choque frontal sobre la Ruta Provincial 39, en Entre Ríos, cuando se dirigían desde Urdinarrain hacia Paraná para un control médico. Las víctimas fueron Estela “Jachy” Arriola, Franco Díaz y Leandro Perovich. El viaje estaba vinculado con el seguimiento del trasplante de riñón que se había realizado en noviembre de 2024.

Según el material difundido, Franco Díaz había atravesado durante aproximadamente dos años un tratamiento por insuficiencia renal crónica y debía viajar tres veces por semana desde Urdinarrain a Gualeguaychú para diálisis. Ante la posibilidad de un trasplante con donante vivo, su madre se ofreció como donante y la operación se concretó el 27 de noviembre de 2024 en Paraná. La familia había hecho pública esa situación en ese mes, cuando impulsó una campaña solidaria para afrontar gastos de traslados, alojamiento y recuperación.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4.50, a la altura del kilómetro 56, frente al acceso al Jockey Club de Rosario del Tala. La camioneta Citroën Berlingo, perteneciente a la Municipalidad de Urdinarrain y vinculada al área de Desarrollo Social, chocó de frente contra un camión Scania que transportaba bolsas de cal. Por causas que se investigan, el vehículo de carga habría perdido el control y cruzado de carril.

De acuerdo con la hipótesis inicial difundida por fuentes policiales, el camión habría embestido antes a un caballo que estaba sobre la calzada. Esa secuencia, siempre según esa primera versión, habría derivado en la colisión frontal. En el lugar murieron los tres ocupantes de la camioneta y también el animal. El conductor del camión, de 53 años y oriundo de Chajarí, fue rescatado de la cabina y trasladado al hospital de Rosario del Tala; los primeros reportes indicaban que estaba fuera de peligro y a disposición de la Justicia.

Antecedentes y seguimiento La historia de Franco Díaz y Estela Arriola había tomado estado público en 2024, cuando vecinos y allegados de Urdinarrain promovieron una rifa y otras colaboraciones para cubrir los costos asociados al trasplante y a la recuperación. Jachy trabajaba en un hogar de adultos mayores y, según el texto original, debía interrumpir sus tareas durante varios meses por la operación, con impacto sobre sus ingresos. Tras el trasplante, el seguimiento médico continuaba con controles periódicos, que eran el motivo del viaje de este martes.

Investigación judicial Las circunstancias del choque quedaron bajo investigación para determinar cómo se produjo el siniestro y las eventuales responsabilidades. La Municipalidad de Urdinarrain expresó sus condolencias y dispuso el cierre de sus dependencias en señal de duelo. La evolución de la causa dependerá de las pericias sobre la ruta, los vehículos y la mecánica del impacto, mientras se mantiene la información preliminar sobre el estado del chofer del camión.