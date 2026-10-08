Las enfermedades no transmisibles (ENT) fueron la principal causa de muerte en Argentina durante 2024, según un informe del Ministerio de Salud de la Nación. De los 376.405 fallecimientos registrados en el país, el 69,1% correspondió a ese grupo de patologías.

El dato surge del Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles, que releva la evolución de estas causas y aporta insumos para orientar políticas sanitarias y la asignación de recursos. El informe también señala que la mortalidad por ENT aumenta con la edad y alcanza su punto más alto en el grupo de 75 años y más.

Principales causas

Dentro de las ENT, las enfermedades cardiovasculares concentraron el 40,4% de las muertes vinculadas a estas patologías. En segundo lugar apareció el cáncer, con el 23% de los fallecimientos por ENT, seguido por la enfermedad renal (3,7%), la diabetes (3,4%) y las enfermedades respiratorias crónicas (2,4%). El informe además indicó que las ENT explicaron el 61,5% de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) antes de los 75 años, es decir, los años de vida que no llegaron a transcurrir por muertes ocurridas antes de esa edad.

En el detalle cardiovascular, la principal causa fue la insuficiencia cardíaca, con el 25,1% de las muertes por ECV. Luego se ubicaron las enfermedades isquémicas (21,7%), las cerebrovasculares (16,9%) y las hipertensivas (7%). El informe observó diferencias por sexo: en varones, las enfermedades isquémicas encabezaron el listado cardiovascular con el 25,2%, mientras que en mujeres lo hizo la insuficiencia cardíaca, con el 27,5%.

Diferencias provinciales

La Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad (TAMPE), que permite comparar jurisdicciones eliminando el efecto de la estructura etaria, fue de 418,2 casos cada 100.000 habitantes a nivel nacional. El registro mostró brechas relevantes entre provincias: Misiones tuvo la tasa más alta, con 603,2, y Jujuy la más baja, con 305,5. También se ubicaron por encima del promedio Chaco (489,2), San Luis (475,1) y Formosa (465,7).

En el extremo inferior, además de Jujuy, el informe mencionó a CABA (315,7) y Chubut (348). Esa dispersión territorial es relevante para la planificación sanitaria, porque muestra que la carga de enfermedad no se distribuye de manera homogénea y obliga a ajustar respuestas según la provincia y el perfil epidemiológico local.

Tendencia y medidas

El análisis de estas enfermedades se realiza desde 1997, cuando comenzó a utilizarse en el país la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Desde entonces, las ENT fueron la principal causa de muerte en el país, con excepción de los años de la pandemia, cuando el peso relativo de estas patologías bajó por los fallecimientos asociados al SARS-CoV-2.

Pese a ese impacto, el informe indicó que la mortalidad por ENT mantiene una tendencia descendente desde hace más de dos décadas. El Porcentaje Estimado de Cambio Anual (PECA) mostró una reducción promedio del 1,2% anual en la población general, con una baja del 1,4% anual en varones y del 1% en mujeres. Para sostener esa trayectoria, el Ministerio de Salud planteó reforzar prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno y control de factores de riesgo como la hipertensión arterial.

En ese marco, el Gobierno puso en marcha el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV), orientado a reducir tiempos de diagnóstico, derivación y tratamiento. Además, el INCUCAI, el Hospital Nacional Posadas y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría firmaron acuerdos para fortalecer la atención de la enfermedad renal crónica avanzada, con foco en detección temprana, seguimiento y cuidado integral. El Ministerio de Salud señaló que seguirá reforzando esas estrategias para reducir la mortalidad prematura y las diferencias entre jurisdicciones.