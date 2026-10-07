El gremio judicial reclama una recomposición salarial del 10% y cuestiona demoras en la obra social. También ratificó su defensa de la Justicia Nacional del Trabajo.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes, en el marco de un plan de lucha que incluye reclamos salariales, cuestionamientos por la obra social del sector y la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo.

La medida fue resuelta por la Comisión Directiva Nacional del gremio que conduce Julio Piumato, después de una jornada de huelga realizada el viernes pasado con alta adhesión en todo el país y de una protesta previa de trabajadores del Fuero Nacional del Trabajo ante la Cámara Nacional de Apelaciones. Ese recorrido muestra la continuidad del conflicto y la decisión sindical de sostener las medidas de fuerza.

Reclamo salarial Entre los puntos centrales figura la recomposición salarial. La UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para pedir un aumento del 10% con retroactividad al 1° de septiembre. El sindicato sostuvo que “la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 continúa sin ser recuperada y sigue afectando seriamente nuestro poder adquisitivo”.

Obra social Otro eje del conflicto es la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). La UEJN cuestionó la demora en la designación de los representantes sindicales en su Directorio y afirmó que transcurrieron casi diez meses desde la presentación de la terna correspondiente. Según el gremio, esa situación afecta el derecho de los afiliados a contar con representación en la conducción de la obra social.

Defensa del fuero laboral La organización también ratificó su defensa de la Justicia Nacional del Trabajo frente a eventuales traspasos de competencias y cambios en dependencias judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. En ese punto, el paro se inscribe en una discusión más amplia sobre la organización judicial y el alcance de las funciones que podrían modificarse si avanzaran esas definiciones.

La continuidad del plan de lucha dependerá de la respuesta que reciba el gremio sobre sus planteos salariales y sobre la integración del Directorio de la OSPJN. Hasta entonces, la medida de fuerza quedó fijada para este viernes y alcanza a todo el país.