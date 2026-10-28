El Consejo Superior aprobó por unanimidad el reconocimiento al pontífice por su compromiso con la paz y la dignidad humana.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, en una decisión aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la institución. La medida fue adoptada ante la próxima visita del pontífice a la Argentina.

La resolución de la UBA fundamenta la distinción en el reconocimiento al compromiso de León XIV con la paz, el diálogo entre culturas y religiones y la defensa de la dignidad humana. También señala que, además de su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, se convirtió en un referente en debates vinculados con la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.

El Doctor Honoris Causa es una distinción académica honorífica que las universidades otorgan a personalidades cuya trayectoria consideran relevante para la vida pública, científica, cultural o social. En este caso, la decisión del Consejo Superior de la UBA se inscribe en el marco de la visita anunciada del pontífice al país, aunque el texto difundido no precisa fecha ni agenda de actividades.

La resolución universitaria deja establecido un reconocimiento institucional previo a la llegada del papa a la Argentina. A partir de esa decisión, la atención queda puesta en la concreción del viaje y en los eventuales actos oficiales que puedan acompañar su presencia en el país.