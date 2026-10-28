Las carreras de ingeniería registraron en 2024 un total de 8.759 egresados en la Argentina, según el primer Monitor de la Ingeniería Argentina (MIA-2026) elaborado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI). El informe señala que la cifra representa un aumento del 8,4% respecto del período anterior y que para este año se proyectan más de 10.000 titulados. Sin embargo, el relevamiento advierte que persiste una brecha entre la oferta académica y los perfiles técnicos que demandan la energía y la minería.

Descalce entre formación y demanda

El estudio del CAI indica que el 87% de las compañías consultadas considera que la disponibilidad de ingenieros será insuficiente en un plazo de tres a cinco años. Además, el 61% prevé un incremento de sus requerimientos de contratación. En el presente, el 47% de las firmas dice tener dificultades severas para incorporar personal calificado. La tensión se concentra en ramas vinculadas con proyectos de infraestructura y desarrollo productivo de gran escala.

Las especialidades más escasas

El informe detalla que las carreras con mayor dificultad para cubrir vacantes son las que tienen menor volumen de egresados en todo el país. Ingeniería Eléctrica aportó 170 graduados en 2024, Ingeniería de Petróleo registró 63 y Ingeniería de Minas sumó apenas 19. Esa disponibilidad resulta insuficiente frente a la expansión de los sectores de petróleo y gas, minería y energía eléctrica, que concentran buena parte de las incorporaciones recientes y de la demanda futura.

Percepción social y proyección

El presidente del CAI, Pablo Bereciartua, sostuvo que «el desafío es orientar el talento hacia las especialidades que el desarrollo del país va a necesitar». En otra definición incluida en el informe, afirmó: «La Argentina forma cada vez más ingenieros, y eso es una gran noticia; el desafío es orientar ese talento hacia las especialidades que el desarrollo del país va a necesitar en los próximos años». La encuesta de opinión pública incorporada al estudio ubica a la ingeniería como la carrera que más personas recomendarían a un hijo, con el 41% de las menciones, y la asocia con la demanda laboral futura en el 51% de los casos.

Crecimiento de la matrícula

El relevamiento también registra una expansión en la base de ingreso al sistema. En 2024 se matricularon 64.307 nuevos aspirantes a las distintas especialidades, lo que implica una suba del 71,7% frente a 2007. A la vez, la inscripción en ingeniería creció un 10,2% en 2023 y un 7,1% en 2024, mientras el total de carreras universitarias de pregrado y grado del país cayó un 0,9% y un 1,1% en esos mismos años. Con esa base, el CAI proyecta que el sistema superará los 10.000 egresados anuales hacia 2027 y llegará a unos 12.000 para 2030.

Más mujeres en ingeniería

El informe atribuye parte del crecimiento a la mayor incorporación de mujeres a las carreras técnicas. Entre 2014 y 2024, las nuevas inscriptas crecieron un 99,6%, mientras que el ingreso de varones aumentó un 42,9%. En la última década, las egresadas subieron un 28,2% y los graduados varones bajaron un 4,9%. Hoy las mujeres representan el 31,2% de los ingresantes y el 28% de los titulados, aunque su presencia sigue siendo baja en ramas como Mecánica, Eléctrica y Electromecánica.