El ministro de Economía recibió hidratación tras un cuadro leve en el Salar del Hombre Muerto. La Rosada dijo que quedó en condiciones de seguir con su agenda.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó un cuadro leve de mal de altura durante la visita oficial a Catamarca que compartió con el presidente Javier Milei. Según informó el Gobierno, recibió hidratación y luego continuó con sus actividades con normalidad.

La situación se produjo en el Salar del Hombre Muerto, donde la comitiva participó de la inauguración de una planta de litio de la compañía Río Tinto. El salar está ubicado a más de 4.000 metros de altura, una condición que explica la aparición de síntomas compatibles con el mal de altura. En ese contexto, la confirmación oficial buscó despejar dudas sobre el estado del ministro.

Aclaración oficial La información fue difundida por el Gobierno, que señaló que Caputo presentó “un cuadro leve de mal de altura” y que, tras ser hidratado, quedó “en perfectas condiciones de salud y retomando sus actividades con normalidad”. La aclaración llegó después de que circularan versiones sobre una supuesta “descompensación”.

La comitiva presidencial había viajado a Salta en un avión Hércules y luego debió cambiar de aeronave para regresar a Buenos Aires. Ese movimiento alimentó especulaciones que el Gobierno intentó desactivar con una explicación pública sobre la salud del ministro. En paralelo, la administración nacional también había debido salir a desmentir declaraciones de un diputado libertario que sostuvo que habían agredido a Milei en su paso por Catamarca.

Antecedentes recientes La semana pasada, el Gobierno también explicó que el vendaje que llevaba Milei en el cuello durante su visita a España obedeció a una caída en la ducha. En ese caso, dentro de la propia administración admitieron a LPO que el presidente se había lastimado de otra manera en la Quinta de Olivos. La nueva aclaración sobre Caputo se inscribe en una secuencia de desmentidas oficiales sobre episodios vinculados a la agenda presidencial.

Por ahora, la variable a seguir es la continuidad de la actividad pública del ministro tras el episodio en altura y el desarrollo de la gira oficial en Catamarca. El Gobierno no informó nuevas complicaciones y sostuvo que el funcionario retomó sus tareas con normalidad.