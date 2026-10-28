Rodolfo Aguiar afirmó que el cierre de la obra social dejó 1.450 trabajadores en la calle. El Gobierno dispuso nuevas estructuras, el pase de personal y el cierre de más de 30 farmacias.

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026, publicado este miércoles, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una movilización en su defensa. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la medida implica el cierre de la mutual y cuestionó el alcance de la decisión adoptada por la administración de Javier Milei.

Aguiar afirmó que la disolución “dejó a 1.450 trabajadores en la calle” y señaló que el Ejecutivo pretende repetir con este organismo lo que, según su mirada, hizo con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También dijo que el Gobierno “destruye lo público para hacer caja con lo privado” y vinculó la medida con un esquema de prestación a “dos gerenciadoras amigas”, expresión que atribuyó a la gestión nacional.

Reclamo sindical

En sus críticas, el dirigente de ATE cuestionó que el Gobierno se fotografíe con los uniformados y luego cierre la obra social que los atiende. “Esto no es motosierra, es perversión y odio al Estado”, afirmó, al tiempo que planteó que la decisión debería derivar incluso en el cierre del Ministerio de Defensa, porque para el Ejecutivo la defensa “es un negocio”. En esa línea, Aguiar sostuvo que la situación se produjo para beneficiar a privados y calificó ese supuesto esquema como “el curro”.

Reorganización interna

Según los números que difundió el sindicalista, de los 2.450 trabajadores que integran la estructura, 1.000 pasarían a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), mientras que el resto quedaría afectado por distintas vías: 450 en disponibilidad y 1.000 contratos eliminados. Aguiar anticipó que en las próximas horas se profundizarán las medidas de fuerza y remarcó que no aceptarán que queden empleados sin trabajo ni cobertura de salud. El decreto, por su parte, establece que las nuevas estructuras conservarán al personal que consideren necesario y que los empleados no transferidos serán evaluados según su situación laboral.

Alcance de la medida

La norma también dispone que las tareas pendientes quedarán bajo la órbita del Ministerio de Defensa y que los efectivos de Gendarmería y Prefectura que prestaban servicio en comisión dentro de IOSFA deberán regresar a sus fuerzas de origen. Además, el Gobierno ordenó el cierre de más de 30 farmacias de la red y fijó un tope del 8% de los recursos para gastos administrativos, con el objetivo de destinar más del 80% a la cobertura médica. La marcha convocada por ATE se inscribe en ese escenario y se suma a un conflicto que ahora incluye empleo, prestación sanitaria y reorganización administrativa.