Este viernes, a las 10.30, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires dará a conocer la sentencia contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El debate llega a su instancia final a ocho años del hecho y con pedidos de pena diferenciados de la fiscalía, la querella y la defensa. El tribunal deberá resolver si lo condena o lo absuelve por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.

El cuerpo está integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. En los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión y sostuvo que el músico comprendía la criminalidad de sus actos, además de descartar que hubiera actuado en legítima defensa. También pidió que sea detenido de manera inmediata cuando termine su internación involuntaria.

La querella, representada por Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, reclamó una condena de 11 años y 2 meses de prisión. Además, pidió que, en caso de condena, Álvarez cumpla la pena bajo arresto domiciliario y con autorización para realizar salidas laborales, con el argumento de reparar el daño. La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, pidió la absolución al sostener que actuó en legítima defensa y, de manera subsidiaria, que se lo condene por exceso en la legítima defensa, figura que prevé una pena máxima de cinco años de prisión.

Situación procesal y de salud

Durante su alegato, Baños cuestionó la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso y pidió la nulidad de la pericia del Cuerpo Médico Forense que permitió la continuidad del debate. Los abogados del músico buscan que esté presente en los tribunales porteños para escuchar la sentencia, aunque por el momento no se prevé que participe de manera presencial. Álvarez permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, por disposición de la Justicia civil. La medida fue ordenada por 90 días, luego de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran un riesgo para sí mismo y para terceros.

Si el tribunal dicta una condena, el músico no quedaría detenido de inmediato porque sigue bajo internación involuntaria. Según el plazo vigente para esa medida, la internación se extendería hasta febrero de 2027. Recién después de ese período, y si se mantiene el criterio planteado por el fiscal Abraldes, podría quedar detenido para comenzar a cumplir la pena que eventualmente le imponga el tribunal.

El hecho investigado

La causa ubica el crimen el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, Álvarez habría disparado cuatro veces contra Díaz tras una discusión. La reconstrucción fiscal sostiene que ambos se conocían y arrastraban un conflicto previo. Meses antes, Díaz habría llevado a Álvarez en un remís hasta la Villa 1-11-14 para comprar drogas; en ese viaje, el músico denunció que le habían robado pertenencias de una mochila y responsabilizó a su vecino, lo que habría profundizado la enemistad.

De acuerdo con la acusación, el día del hecho se encontraron en el barrio Samoré, discutieron y Álvarez sacó una pistola calibre .25 del bolsillo de su campera. La fiscalía afirmó que efectuó un primer disparo que impactó en la cara de Díaz y que, cuando la víctima cayó al suelo, volvió a disparar otras tres veces. Díaz murió en el lugar. Después, según la causa, Álvarez escapó junto a su pareja en un Volkswagen Polo, descartó el arma en una alcantarilla y se mantuvo prófugo por más de 24 horas.

El 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52 de Lugano y reconoció ante las cámaras que había matado a Díaz. En esa ocasión pronunció la frase: “Lo maté porque era él o yo”. Con la lectura del veredicto prevista para este viernes, el expediente entra en su tramo final y quedará pendiente conocer si el tribunal adopta el pedido fiscal, la postura de la querella o la tesis absolutoria de la defensa.