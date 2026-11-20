La medición 2026 mostró una brecha entre lo que se reconoce y lo que se vive: 35% no identifica situaciones de maltrato.

La edición 2026 del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres registró que el 88% de las mujeres consultadas dijo haber atravesado hechos de violencia, aunque el 35% no los identifica como tales. La medición, presentada este 18 de noviembre, también mostró que apenas el 31% de las personas en Argentina alcanza niveles altos o muy altos de conciencia sobre la problemática.

El estudio fue elaborado por la Fundación Instituto Natura junto a Avon y la consultora Quiddity, con el objetivo de seguir la evolución del pensamiento social sobre la violencia hacia las mujeres y aportar evidencia para políticas públicas, intervenciones comunitarias y estrategias de comunicación. La medición expuso además una brecha de género: el 41,3% de las mujeres quedó en los estratos superiores de concientización, contra el 20,9% de los varones.

Reconocimiento parcial Uno de los principales hallazgos fue la diferencia entre la percepción espontánea y el reconocimiento de situaciones concretas. Ante una consulta abierta, el 53% de las mujeres dijo haber sufrido discriminación o violencia de género, pero cuando se presentaron ejemplos de la vida cotidiana el porcentaje subió al 88%. Según el relevamiento, 7 de cada 10 mujeres padecieron violencia psicológica o verbal, con 72% de desestimación de opiniones y 71% de insultos o maltrato.

El informe también consignó que al 44% de las madres no le pagaron la cuota alimentaria, mientras que el 51% experimentó agresiones físicas y el 48% sintió temor directo por su vida ante una discusión. Por primera vez, el índice incorporó la violencia digital generativa: el 17% de las personas relevadas dijo haber estado expuesta o haber recibido imágenes íntimas de mujeres o niñas alteradas o creadas mediante Inteligencia Artificial.

Silencio y barreras El relevamiento mostró también un desfasaje entre el consenso social sobre la gravedad del problema y las herramientas para actuar. El 79% de la población considera que se trata de un tema grave o muy grave, pero el 41% admite tener poca o nula información para asistir a una víctima. En paralelo, el recuerdo espontáneo de la Línea 144 fue del 18%, por debajo de las Comisarías de la Mujer, mencionadas por el 23%.

En el plano de las respuestas frente a situaciones de violencia, el pedido de ayuda a amistades cayó al 24% y a familiares también al 24%. A la vez, aumentó en 4 puntos la cantidad de mujeres que no tomó ninguna medida ante la agresión. Apenas el 18% presentó una denuncia formal y solo el 8% acudió a un servicio público especializado, según la medición difundida por las entidades organizadoras.

La misma encuesta registró que el 65% de la sociedad cree que las mujeres no denuncian por temor a mayores represalias del agresor; el 54% atribuye la falta de denuncia al miedo a ser maltratada o no ser tomada en serio en dependencias estatales; y el 45% considera que las leyes vigentes son poco o nada efectivas. Además, el 27% sostuvo que los conflictos de pareja deben resolverse exclusivamente en la intimidad. Como dato de cierre, el estudio indicó que el 53% de la población recuerda haber recibido mensajes de sensibilización en el último año y que el 32% afirmó que esas campañas le permitieron reconocer situaciones de violencia que antes pasaban inadvertidas.

Ficha técnica Para la medición 2026 en Argentina, Fundación Instituto Natura y Avon, con soporte metodológico de Quiddity, encuestaron a 1.619 hombres y mujeres mayores de 18 años entre junio y julio de 2026. El trabajo se realizó mediante cuestionarios online representativos de los principales aglomerados urbanos: CABA, GBA, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe, con un margen de error de +/- 2,45% y un nivel de confianza del 95%.