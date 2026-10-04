La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján avanza con una convocatoria que, según estimaciones preliminares de los organizadores y de los organismos a cargo del operativo, podría superar los dos millones de participantes. La caminata une el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la ciudad bonaerense de Luján, en un trayecto de cerca de 60 kilómetros. Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, miles de fieles ya llegaron a la Basílica y otros continúan el recorrido durante la madrugada.

Operativo de asistencia Para sostener el paso de los peregrinos, las autoridades desplegaron un esquema de asistencia que incluye hospitales móviles, ambulancias, puestos sanitarios, efectivos policiales, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, baños químicos, puntos de hidratación y espacios de apoyo para los caminantes. Además, se estima la participación de alrededor de 6.000 voluntarios en tareas de acompañamiento y contención a lo largo del trayecto. El dispositivo fue coordinado entre distintas áreas del Gobierno bonaerense y organismos nacionales, con refuerzo de la presencia policial y unidades móviles para emergencias médicas.

Transporte y provisión Trenes Argentinos puso en marcha un esquema especial de refuerzos entre las estaciones de Moreno y Luján, con decenas de frecuencias adicionales durante el fin de semana para facilitar el traslado y, en particular, el regreso de los participantes. A su vez, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que dispuso un operativo especial de provisión de agua potable con 12 camiones cisterna distribuidos a lo largo del recorrido. Las tareas de asistencia también contemplan puestos de alimentos, espacios de descanso y puntos de reciclaje en distintos sectores de la caminata.

Alcance de la convocatoria Con la llegada constante de peregrinos a la Basílica y el flujo sostenido sobre las rutas de acceso, la edición 2026 se encamina a ubicarse entre las más convocantes de las últimas décadas, de acuerdo con las proyecciones difundidas por los organizadores y los responsables del operativo. El desarrollo de las celebraciones y el retorno de los fieles concentran ahora la atención sobre la capacidad de respuesta sanitaria, el funcionamiento del transporte y la continuidad de la asistencia sobre el corredor de 60 kilómetros.