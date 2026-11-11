Con una convocatoria estimada en 3,5 millones de personas, la celebración encabezada por el Sumo Pontífice en Argentina se ubicó en el tercer puesto del ranking de las misas más multitudinarias del mundo. Además fue la más grande de Latinoamérica.

La misa que celebró el papa León XIV en la ciudad de Luján, en 2026, quedó registrada entre las concentraciones religiosas más multitudinarias de la historia. Con una asistencia estimada de 3.500.000 fieles, se posicionó como la tercera celebración con mayor convocatoria a nivel mundial y también como la más multitudinaria de Latinoamérica.

El acontecimiento ubicó nuevamente a la Argentina en el centro de la escena religiosa internacional y reflejó la enorme convocatoria que generó la visita del Santo Padre al país.

De acuerdo con el ranking, el primer lugar lo ocupa la misa que celebró el papa Francisco en Manila, Filipinas, en 2015, con 6,5 millones de asistentes. En segundo puesto aparece la multitudinaria celebración encabezada por Juan Pablo II, también en Manila, en 1995, que reunió a unos 4,5 millones de personas.

El tercer lugar corresponde a León XIV en Luján, con 3,5 millones de fieles. Detrás se ubica la misa del papa Francisco en Río de Janeiro, Brasil, en 2013, con 3,2 millones de asistentes.

Finalmente, el listado incluye otra celebración de León XIV en Buenos Aires, durante 2026, que habría convocado a 2,5 millones de personas.

De esta manera, Argentina aparece dos veces entre las cinco misas más multitudinarias de la historia, con León XIV como protagonista de ambas convocatorias. Un dato que dimensiona el impacto de su visita y la movilización de millones de fieles.