Un participante de San Nicolás, localidad bonaerense, acertó los seis números de la modalidad “Tradicional El Primero” del Quini 6 y obtuvo un premio bruto de $1.852.200.529,20, según informó la Lotería de Santa Fe. Fue el único apostador que acertó en esa categoría, por lo que se quedó con la totalidad del pozo sin reparto.

El monto difundido tras el sorteo no es el que recibe efectivamente el ganador, porque los premios de las loterías oficiales están alcanzados por una retención impositiva. Ese descuento se practica antes de la entrega del dinero y reduce el valor final cobrado por el beneficiario. En este caso, la diferencia entre el premio anunciado y el efectivamente pagado surge de la aplicación de la Ley 20.630.

Base imponible y retención

La norma establece que el tributo se calcula sobre el 90% del premio, mientras que el 10% restante queda excluido de la base imponible. Sobre ese monto se aplica una alícuota del 31%, lo que en este caso arroja una retención de $516.763.947,64. Según el cálculo difundido, la base alcanzada por el impuesto fue de $1.666.980.476,28.

Una vez practicado ese descuento, el apostador recibirá $1.335.436.581,56. La operatoria se realiza de manera automática y el organismo encargado de administrar esos fondos es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La publicación oficial del premio bruto, por lo tanto, no coincide con la suma que ingresa finalmente al ganador.

Cómo se llega al monto final

La Lotería explicó que el cálculo se hace en dos etapas: primero se determina la porción del premio alcanzada por el impuesto y luego se aplica la tasa correspondiente. Si se tomara como referencia el total anunciado, el descuento no sería del 31% sobre toda la suma, sino del 27,9% del premio completo. Esa diferencia responde a que el 10% del pozo no integra la base de cálculo.

El sistema es el mismo para todos los premios de las loterías oficiales y no prevé alícuotas progresivas según el tamaño del pozo. El tributo se aplica de forma previa a la acreditación del dinero, por lo que el ganador no debe realizar trámites posteriores para cumplir con esa obligación. La legislación alcanza a premios superiores a $1.333,33, umbral que queda ampliamente superado en este sorteo.

En consecuencia, el beneficiario de San Nicolás cobrará un neto de poco más de $1.335 millones, mientras que el Estado percibirá la retención en el mismo acto de pago. El dato relevante hacia adelante es que el mecanismo impositivo se aplica siempre antes de la entrega del premio y sobre la base prevista por la normativa vigente.