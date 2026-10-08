La fiscalía del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona pidió este jueves penas de hasta 12 años de prisión para Leopoldo Luque y 10 años para Nancy Forlini, en el tramo final de sus alegatos ante el tribunal. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren también solicitaron 8 años para Agustina Cosachov y la absolución del médico clínico Pablo Di Spagna. La exposición ubicó como eje de la acusación la existencia de una atención médica inadecuada durante la internación domiciliaria posterior a la cirugía por el hematoma subdural.

La teoría fiscal estuvo organizada en dos bloques de responsabilidad. Para Luque, Forlini y Cosachov, la acusación sostuvo que actuaron con dolo eventual, es decir, que habrían previsto el riesgo y lo habrían aceptado con indiferencia. En cambio, para Carlos Díaz, Mariano Perroni y Ricardo Almirón, la fiscalía planteó un homicidio culposo, figura que refiere a una muerte causada por imprudencia, negligencia o impericia, sin esa previsión y aceptación del resultado. Ferrari afirmó que el caso debe leerse como un “doble comando médico” y ubicó a Luque como “indiscutible médico de cabecera”.

Señalamientos sobre Luque y Forlini

Ferrari sostuvo que Luque no profundizó estudios médicos recomendados por un cardiólogo, no confeccionó una historia clínica actualizada y no gestionó una internación en un centro especializado. También afirmó que dispuso una internación domiciliaria en condiciones que, según su exposición, resultaron insuficientes para la complejidad del paciente. Sobre Forlini, dijo que “lideraba la otra organización caótica” y que daba órdenes para asentar controles que no se habrían realizado. En relación con Cosachov, la acusación señaló que avaló el retiro de acompañantes terapéuticos y omitió señales de insuficiencia cardíaca.

La situación de Di Spagna

La fiscalía pidió la absolución de Pablo Di Spagna y argumentó que “no tiene responsabilidad penal en el caso”. Ferrari lo describió como interconsultor y sostuvo que no tuvo potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente. En la misma línea, remarcó: “Es el único que hizo lo que tenía que hacer”. La posición marca una diferencia dentro del grupo de profesionales juzgados y deja afuera de la acusación al médico clínico que atendió a Maradona.

El estado de salud y la internación

Iribarren planteó que Maradona no era un paciente sano y recordó que tenía antecedentes médicos previos al episodio de 2020. Según la fiscalía, la evidencia reunida demuestra que la muerte no fue súbita ni inevitable, sino el resultado de una evolución que se fue desarrollando durante los días previos. Ferrari afirmó que la Junta Médica interdisciplinaria concluyó que la muerte era evitable y que la atención fue inadecuada. También señaló que la misma junta estableció un período de agonía prolongado de 12 horas antes del fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Próximos pasos

Durante su exposición, los fiscales insistieron en que la internación domiciliaria carecía de elementos básicos que habían sido prometidos, como desfibrilador, ambulancia o botiquín de primeros auxilios. También mencionaron que, al allanar las casas de Luque y Cosachov, encontraron la historia clínica del paciente “tirada arriba de la chimenea”. Con los alegatos de la fiscalía ya expuestos, resta la continuidad del debate oral para las próximas intervenciones de las defensas y la posterior resolución del tribunal sobre la responsabilidad penal de cada imputado.