La Policía Federal Argentina realizó 20 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y detuvo a un hombre en el marco de una investigación por grooming, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y se desarrolló bajo la denominada “Operación Protección de Infancias VIII”.

Según informó la fuerza, las actuaciones fueron coordinadas por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. La pesquisa se inició a partir de denuncias y de reportes internacionales emitidos por organismos especializados, entre ellos el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos y Missing Children. Esos antecedentes derivaron en tareas de campo, análisis informativos y rastreos sobre plataformas virtuales.

Participación judicial En el operativo intervinieron la DUOIE Mar del Plata y las DUOF de Mar del Plata, Necochea, Chascomús, Pinamar, Junín, Mercedes, Pergamino y Morón. También actuaron el Juzgado de Garantías N°5 de Chascomús, el Juzgado Federal N°4 de Dolores, el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, el Juzgado de Garantías N°6 de Morón, los juzgados de garantías N°1, N°2 y N°3 de Mar del Plata, el Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, el Juzgado de Garantías N°2 de Necochea, el Juzgado de Garantías N°1 de Pergamino y el Juzgado de Garantías N°3 de Junín, que ordenaron los procedimientos.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 25 teléfonos celulares, cuatro notebooks, cuatro pendrives, una tablet, una computadora, dos CPU y casi un kilogramo de marihuana, además de elementos de interés para la causa. La fuerza indicó que también fueron identificados varios sujetos que, por disposición judicial, quedaron imputados en el expediente. El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición de las autoridades judiciales por infracción a la Ley 26.904, que tipifica el grooming.

Marco legal y próximos pasos La comunicación oficial no precisó cuál será la situación procesal del detenido ni el alcance individual de las imputaciones sobre el resto de los notificados. Sí confirmó que las actuaciones quedaron en manos de los juzgados intervinientes y que la investigación sigue abierta sobre los domicilios y dispositivos secuestrados. La PFA recordó además que las denuncias por delitos federales pueden presentarse en la División Denuncias de Delitos Federales, en Moreno 1550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por teléfono y correo electrónico.