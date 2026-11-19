La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, en el marco de la investigación por la fuga del ciudadano italiano que cumplía arresto domiciliario mientras se tramitaba su extradición a Italia. La medida fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini. Kopcke permanece detenida e incomunicada.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó el procedimiento a través de su cuenta en X y sostuvo que en el celular que dejó Bertulazzi se habrían encontrado elementos que indicarían una colaboración en la fuga. Entre esos elementos mencionó fotos de Kopcke frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que, según esa publicación, habría utilizado para huir. Se trata de una atribución oficial, no de una verificación independiente del expediente.

Antecedentes de la causa Bertulazzi, de 74 años, cumplía arresto domiciliario en un departamento de la calle Defensa, en San Telmo, cuando se produjo la evasión. La investigación ya había avanzado con otras detenciones: días antes fueron arrestadas dos personas, un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña, que integraban un grupo de chat en el que también participaba Bertulazzi. Ese tramo de la pesquisa apunta a reconstruir el entorno de contactos previo a la fuga.

La evasión De acuerdo con la reconstrucción difundida, el martes 10 de noviembre cerca de las seis de la mañana Bertulazzi habría salido del edificio usando un arnés para saltar desde su departamento del quinto piso. Antes de hacerlo, habría engañado a su custodia para simular que la tobillera electrónica seguía colocada en su pierna. Después inició un recorrido en colectivos y taxis que fue parcialmente captado por cámaras de seguridad en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense, especialmente en Martínez y San Isidro.

En Martínez, una escena quedó registrada en un local de ropa, donde se probó tres gorros piluso y compró uno gris topo por $12.000, según declaró a TN uno de los vendedores que lo atendió. Más tarde, en San Isidro, habría usado un teléfono público para comunicarse con una mujer de nacionalidad paraguaya que vive en Parque Chas y que sería militante de izquierda. Luego, según la reconstrucción de los investigadores, se trasladó en transporte público hasta la vivienda de esa mujer, donde las cámaras lo registraron al ingresar. No hay imágenes que permitan establecer cuándo ni cómo salió de ese domicilio.

Próximos pasos La principal hipótesis es que Bertulazzi habría abandonado ese lugar en un vehículo, aunque ese tramo todavía no fue reconstruido. A partir de ese momento, los investigadores perdieron el rastro. La causa sigue bajo la órbita de la fiscalía de Alejandra Mangano y del juzgado de María Servini, con nuevas medidas orientadas a determinar quiénes colaboraron en la fuga y cómo se concretó la evasión.