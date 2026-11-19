El organismo previsional continúa este jueves 19 de noviembre con el cronograma de noviembre de 2026. Los haberes incluyen una actualización del 1,93% y pagos según terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 19 de noviembre de 2026 con el pago de jubilaciones, asignaciones y prestaciones familiares correspondientes al calendario de noviembre. Las acreditaciones incluyen una actualización del 1,93%, definida a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. El orden de pago se mantiene según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Jubilaciones y AUH Este jueves cobran los jubilados y pensionados con haberes de hasta la mínima cuyo DNI termina en 8. En ese caso, el calendario se extenderá hasta el 20 de noviembre, con una acreditación diaria según el último dígito del documento. También perciben hoy la Asignación Universal por Hijo (AUH) quienes tienen DNI terminado en 6. En esa prestación, ANSES liquida el 80% del monto de manera directa y retiene el 20% restante hasta que se acrediten los controles sanitarios y de escolaridad.

Asignación por Embarazo Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 6 también cobran este jueves. En ese caso, el organismo abona el 80% de forma inmediata y retiene el 20% hasta la presentación de la documentación médica requerida. Para la Asignación por Prenatal no hay pagos programados para hoy, ya que el cronograma de esa prestación se extendió entre el 12 y el 18 de noviembre.

Pago único y pensiones Las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio están habilitadas para todas las terminaciones de DNI. Ese período de cobro comenzó el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre. La misma ventana temporal rige para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que pueden cobrarse sin distinción por terminación documental desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.