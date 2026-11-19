El empresario fue visto en el muelle de la ciudad más austral del mundo. Su visita coincidió con la presencia de megayates y la continuidad de la intervención portuaria.

El empresario Bill Gates arribó a Ushuaia y su presencia quedó registrada en imágenes tomadas en el muelle de la ciudad más austral del mundo. La visita coincidió con el amarre de megayates en la zona, en un contexto de discreción sobre la agenda del empresario. Entre las embarcaciones visibles se encontraba la de Lorenzo Fertitta, exdirector ejecutivo de la UFC, quien aparentemente recibió a Gates a bordo.

Situación portuaria En el puerto de Ushuaia hay piquetes y la situación fue descripta como compleja en el material original. El predio se encuentra intervenido desde hace un año y el gobierno nacional anunció su continuidad, un dato que mantiene abierto el marco institucional en el que se desarrolla la actividad portuaria. Esa condición agrega un componente operativo a la llegada de embarcaciones de gran porte, en un espacio donde conviven actividad turística, logística y conflicto sindical.

Antecedente No es la primera vez que Bill Gates visita la ciudad: ya había estado en 2007. El material también menciona al yate Octopus, de su socio Paul Allen, como una embarcación habitual en la región. Ese barco fue asociado en la nota con su tamaño y con la presencia de dos helicópteros en cubierta, elementos que explican la atención que suele generar su paso por la zona.

Hermetismo Hasta el momento no se conoce con quién está Bill Gates durante su estadía en Ushuaia. La información disponible remite a una visita desarrollada bajo fuerte reserva, sin precisiones oficiales sobre la agenda ni sobre la duración de su permanencia en la ciudad. El dato que queda abierto para seguir es si habrá confirmación pública de sus actividades o de eventuales reuniones en el sur del país.