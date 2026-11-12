La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados, tras informar un nuevo incremento para ese mes luego de la publicación de la inflación de octubre. El cronograma comenzará el miércoles 9 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 23, con fechas diferenciadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos de cada beneficiario. La definición importa porque ordena el flujo de cobro de millones de prestaciones previsionales y fija la disponibilidad de fondos antes de las fiestas de fin de año.

Jubilaciones mínimas Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el monto mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre. Según el cronograma difundido por Anses, los DNI terminados en 0 cobrarán el miércoles 9; los terminados en 1, el jueves 10; los terminados en 2, el viernes 11; los terminados en 3, el lunes 14; los terminados en 4, 5 y 6, el martes 15; y los terminados en 7, 8 y 9, el miércoles 16. Ese esquema permite escalonar la acreditación de haberes en función de la terminación documental y evitar concentraciones de pago en una sola jornada.

Haberes superiores Quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima comenzarán a cobrar el jueves 17 de diciembre y el calendario se extenderá hasta el miércoles 23. En ese grupo, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el 17; los terminados en 2 y 3, el 18; los terminados en 4 y 5, el 21; los terminados en 6 y 7, el 22; y los terminados en 8 y 9, el 23 de diciembre. La distribución deja las acreditaciones concluidas antes de Navidad y mantiene la segmentación por terminación de documento que utiliza el organismo para ordenar los depósitos.

Pensiones No Contributivas Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un calendario propio, concentrado en los primeros días del mes. De acuerdo con Anses, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el miércoles 9 de diciembre; los terminados en 2 y 3, el jueves 10; y los terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, el viernes 11. Ese esquema diferencia a las PNC del resto de las prestaciones y adelanta sus pagos respecto de las jubilaciones superiores a la mínima.

Aguinaldo En diciembre también se depositará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, junto con la prestación mensual y sin trámite adicional. El importe equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre del año. Como ejemplo, si un jubilado tuvo un haber mensual máximo de $500.000 entre julio y diciembre, le corresponderán $250.000 en concepto de aguinaldo. La consulta de fechas e importes puede realizarse a través de la plataforma Mi Anses, que centraliza la información individual de cada beneficiario.