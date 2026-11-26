La Corte Suprema de Justicia sorteó este jueves a dos conjueces para integrar el tribunal que deberá definir si prescribe o no la causa por presuntos maltratos a soldados durante la Guerra de Malvinas. La decisión se adoptó porque los tres ministros del máximo tribunal no alcanzaron una mayoría sobre la calificación jurídica de los hechos investigados. Esa discusión es central, ya que de ella depende si el expediente puede seguir abierto o si quedó alcanzado por la prescripción.

Los magistrados designados fueron Graciela Montesi, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y Richar Fernando Gallego, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Ambos se sumarán a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para resolver la cuestión. Como suplentes quedaron Juan Perozziello Vizier, vocal de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, y Carolina Robiglio, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Antecedentes del expediente La causa investiga a miembros de las Fuerzas Armadas por presuntas torturas, estaqueamientos y otros maltratos contra soldados conscriptos bajo su mando, como forma de castigo durante el conflicto bélico de 1982 en las Islas Malvinas. En 2020, la jueza Mariel Borruto, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, procesó a cuatro militares del Regimiento de Infantería 5: Miguel Ángel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino. Además, el fiscal Marcelo Rapoport pidió sumar a otros militares que podrían estar implicados.

El punto en discusión En 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal entendió que los hechos denunciados no podían ser calificados como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptos. Esa resolución llevó a la querella a recurrir ante la Corte Suprema. La controversia no es solo probatoria, sino también jurídica: si los hechos son considerados de lesa humanidad, serían imprescriptibles; si no lo son, la acción penal podría quedar extinguida por el paso del tiempo.

El abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, dijo a esta agencia: “Tenemos todas las expectativas. Creemos que nos asiste el derecho y la historia”. La Corte deberá resolver ahora con la integración de los conjueces sorteados, en un expediente que sigue abierto y cuya definición puede fijar el alcance penal de los hechos atribuidos a los militares involucrados.