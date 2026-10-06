La chocotorta fue ubicada en el segundo puesto de una clasificación de TasteAtlas sobre pasteles de chocolate, elaborada a partir de opiniones de comensales de distintos países. El postre argentino quedó detrás del kladdkaka de Suecia y por encima de preparaciones de Italia, Estados Unidos y Brasil. La mención vuelve a situar a una receta de consumo extendido en Argentina dentro de listados internacionales de gastronomía.

Composición y origen

Según la publicación, la chocotorta se arma con tres productos locales: bizcochos de chocolate, dulce de leche y queso crema. TasteAtlas la definió como un postre argentino sin cocción, con referencias a la cocina italiana y al tiramisú. En esa descripción, el sitio señaló: “Traducido como pastel de chocolate, este postre argentino sin hornear tiene influencias de la cocina italiana y se inspira en el famoso tiramisú italiano”.

Cómo se prepara

De acuerdo con la ficha difundida por el medio, las galletas se humedecen en leche y se alternan con una mezcla de queso crema y dulce de leche. La presentación puede variar y, en algunas versiones, los bizcochos se remojan en leche con chocolate, café o licor de café antes de armar las capas. TasteAtlas también indicó que la explicación más extendida sobre el origen de la receta la vincula con una campaña de marketing para promocionar galletas de chocolate, que habría incluido la preparación en el envase del producto.

Presencia internacional

La misma publicación sostuvo que la chocotorta aparece pocas veces en restaurantes y que sigue siendo poco habitual fuera de Argentina. Ese dato ayuda a dimensionar el alcance del reconocimiento: se trata de una preparación muy identificada con el consumo doméstico local que, aun así, ingresó entre las tres primeras posiciones de una selección dedicada a pasteles de chocolate. El listado la ubicó por encima de la torta caprese italiana, el pastel de lava de Estados Unidos y el bolo de brigadeiro de Brasil.

El primer puesto

El ranking fue encabezado por el kladdkaka, un pastel sueco cuyo nombre se traduce como pastel pegajoso. TasteAtlas lo presentó como una de las preparaciones más populares de Suecia y explicó que se elabora con huevos, cacao o chocolate, mantequilla, azúcar y harina. El centro debe conservar humedad durante el horneado, mientras la parte exterior forma una cobertura fina y crujiente. En ese país, además, suele consumirse durante el fika, la pausa tradicional para tomar café.

Los puestos siguientes

En tercer lugar apareció la torta caprese, una especialidad de Italia hecha con chocolate negro y sin harina. La publicación la vinculó con la isla de Capri y consignó que sus orígenes no están definidos, aunque recogió la versión según la cual nació de un error de cocina. El cuarto puesto correspondió al pastel de chocolate fundido de Estados Unidos, conocido como pastel de lava, mientras que el quinto quedó para el bolo de brigadeiro de Brasil, un pastel asociado a las fiestas de cumpleaños. El orden del ranking deja a la chocotorta como la mejor ubicada entre las preparaciones latinoamericanas incluidas en la selección.