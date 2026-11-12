La jura se realizó en el Palacio de Tribunales ante la Corte Suprema. Entre los nuevos representantes figura la sanjuanina Claudia Sarmiento.

Los representantes del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura juraron este hoy en el Palacio de Tribunales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se trata de Alberto Biglieri, Amalia Itatí Demarchi Arballo, Fernando Levene y la sanjuanina Claudia Sarmiento, quienes pasarán a integrar el organismo encargado de la selección y acusación de magistrados. La composición del Consejo resulta relevante porque interviene en etapas centrales del funcionamiento judicial federal, entre ellas la evaluación de candidatos y el impulso de acusaciones disciplinarias.

También prestó juramento el juez Juan Manuel Culotta, quien no pudo asistir la semana pasada a la jura correspondiente al estamento de los jueces. Ese paso completó la incorporación de representantes prevista para la renovación de autoridades del organismo.

La nueva etapa de funcionamiento del Consejo de la Magistratura comenzará el 18 de noviembre próximo, según se informó. Desde esa fecha quedará en marcha la renovación de autoridades y la integración formal de sus distintos estamentos.