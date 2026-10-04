La Justicia ordenó una restricción de acercamiento contra el acusado. La causa tramita en Azul por lesiones leves en contexto de violencia de género.

Una grabación difundida en redes sociales dejó expuesta una denuncia por violencia de género en Tapalqué, Buenos Aires, que ya tramita en la Justicia. En el video se escucha a una joven pedir que cese la agresión mientras su pareja manipula su teléfono celular y elimina contactos.

La víctima fue identificada por sus iniciales A.B.R., de 26 años, y el acusado como Rodrigo Daniel Carrica, de 37. Según surge de la denuncia, el hombre tenía en su poder el celular de la joven y revisaba contactos y personas vinculadas a sus redes sociales. En ese contexto, se escuchan expresiones intimidatorias y golpes.

La denuncia y la atención médica El caso comenzó a ser investigado después de que la joven difundiera el video y luego acudiera al Hospital Municipal de Tapalqué. Allí, los profesionales de la salud constataron lesiones y la víctima manifestó que atravesaba una situación de violencia de género. Después formalizó la denuncia y ratificó su relato ante las autoridades.

La causa quedó a cargo de la UFI N°1 de Azul, con intervención del fiscal Marcelo Fernández, y fue caratulada como lesiones leves en contexto de violencia de género. De acuerdo con la información incorporada al expediente, la joven presentaba equimosis recientes y un corte cicatrizado en el rostro, además de otra lesión consignada como autoinfligida. La grabación habría sido registrada tiempo atrás y la denunciante no pudo precisar la fecha exacta del episodio.

Medidas cautelares Tras la denuncia, intervinieron el Centro de Asistencia a la Víctima, profesionales de Psicología y la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué. También actuó el Juzgado de Paz de Tapalqué. Por disposición del Juzgado de Garantías N°1 de Azul, se fijó una prohibición de acercamiento y de contacto contra Carrica mientras avance el proceso judicial.

Según la documentación incorporada a la investigación, la mujer vive actualmente con su madre, su hijo menor de edad y un hermano mayor. El acusado no se encuentra detenido y la causa sigue en etapa de investigación, con las medidas de protección vigentes mientras se reúnen nuevos elementos para el expediente.

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