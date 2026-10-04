Una grabación difundida en redes sociales dejó expuesta una denuncia por violencia de género en Tapalqué, Buenos Aires, que ya tramita en la Justicia. En el video se escucha a una joven pedir que cese la agresión mientras su pareja manipula su teléfono celular y elimina contactos.
La víctima fue identificada por sus iniciales A.B.R., de 26 años, y el acusado como Rodrigo Daniel Carrica, de 37. Según surge de la denuncia, el hombre tenía en su poder el celular de la joven y revisaba contactos y personas vinculadas a sus redes sociales. En ese contexto, se escuchan expresiones intimidatorias y golpes.
La denuncia y la atención médica El caso comenzó a ser investigado después de que la joven difundiera el video y luego acudiera al Hospital Municipal de Tapalqué. Allí, los profesionales de la salud constataron lesiones y la víctima manifestó que atravesaba una situación de violencia de género. Después formalizó la denuncia y ratificó su relato ante las autoridades.
La causa quedó a cargo de la UFI N°1 de Azul, con intervención del fiscal Marcelo Fernández, y fue caratulada como lesiones leves en contexto de violencia de género. De acuerdo con la información incorporada al expediente, la joven presentaba equimosis recientes y un corte cicatrizado en el rostro, además de otra lesión consignada como autoinfligida. La grabación habría sido registrada tiempo atrás y la denunciante no pudo precisar la fecha exacta del episodio.
Medidas cautelares Tras la denuncia, intervinieron el Centro de Asistencia a la Víctima, profesionales de Psicología y la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué. También actuó el Juzgado de Paz de Tapalqué. Por disposición del Juzgado de Garantías N°1 de Azul, se fijó una prohibición de acercamiento y de contacto contra Carrica mientras avance el proceso judicial.
Según la documentación incorporada a la investigación, la mujer vive actualmente con su madre, su hijo menor de edad y un hermano mayor. El acusado no se encuentra detenido y la causa sigue en etapa de investigación, con las medidas de protección vigentes mientras se reúnen nuevos elementos para el expediente.