Una niña de 3 años fue hallada muerta en una casa sobre la avenida 7 Lagos. Su padre está internado y bajo custodia policial, mientras la fiscalía de Neuquén avanza con pericias y autopsia.

Una niña de 3 años fue asesinada dentro de una vivienda de Villa La Angostura, en Neuquén, y su padre quedó internado bajo custodia policial tras sufrir una grave herida en el cuello. El caso es investigado por la Fiscalía de Neuquén y, por el momento, el hombre no pudo ser imputado debido a su estado de salud. La madre de la víctima logró salir de la casa durante el episodio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida 7 Lagos. Según las primeras actuaciones, la menor había viajado desde Lamarque, en Río Negro, junto a su madre para visitar a su padre, que reside en esa localidad neuquina. La secuencia inicial reconstruida por los investigadores ubica el inicio del episodio en una discusión entre los adultos.

Hipótesis inicial La principal línea de investigación sostiene que el hombre habría atacado a su pareja y luego agredido a la niña con un arma blanca. La mujer consiguió escapar por una ventana y fue auxiliada por un vecino, mientras que el sospechoso sufrió una lesión profunda en el cuello cuya mecánica aún se intenta precisar. Esa herida motivó su traslado primero al hospital de Villa La Angostura y después a un centro asistencial de San Martín de los Andes.

Medidas judiciales En el lugar trabajaron especialistas de Criminalística y de Policía Forense, que secuestraron elementos considerados relevantes para reconstruir la secuencia. También se realizó la autopsia de la niña y la fiscalía continúa con la toma de testimonios y la recolección de pruebas. La investigación está a cargo del fiscal Adrián De Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila.

Calificación en estudio Por las características del caso, la causa analiza en forma preliminar la posibilidad de un homicidio doblemente calificado. Una de las agravantes mencionadas se vincula con el vínculo entre el acusado y la víctima, y la otra apunta a determinar si el ataque tuvo como finalidad provocar un grave sufrimiento a la madre de la niña. La formulación de cargos sigue pendiente hasta que el sospechoso reciba el alta o mejore su cuadro clínico.