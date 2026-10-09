La Justicia analiza un posible homicidio tras el hallazgo de un recién nacido en el norte de Córdoba . Ordenaron ADN a dos mujeres y esperan resultados la próxima semana.

La muerte de un bebé de aproximadamente seis días de vida hallado dentro de una bolsa en Villa de María de Río Seco, al norte de Córdoba, quedó bajo investigación judicial por un posible homicidio. La autopsia determinó que la causa de muerte fue la asfixia, según informó la fiscal Analía Cepede, a cargo de la causa. A partir de esos resultados, la pesquisa avanzó para establecer la identidad del recién nacido y reconstruir las circunstancias del hecho.

Hallazgo y peritaje El cuerpo fue encontrado el 22 de septiembre, después de las 10.15, sobre la calle Eva Perón. El hallazgo activó medidas de prueba orientadas a determinar cómo murió el bebé y quiénes eran sus progenitores. La información reunida hasta ahora no permitió cerrar esas dos preguntas, que siguen siendo centrales para la investigación.

Medidas de prueba Entre los elementos analizados por la Fiscalía figura una denuncia anónima que mencionaba a una pareja integrada por dos mujeres que habría tenido un bebé. Sin embargo, los investigadores no confirmaron hasta el momento que ese dato esté vinculado con el recién nacido encontrado en la vía pública. Sobre esa base, Cepede ordenó allanamientos y extracciones de sangre a dos mujeres para realizar estudios genéticos.

Análisis de ADN Las muestras serán sometidas a peritajes de ADN para determinar si existe un vínculo biológico entre alguna de esas mujeres y el bebé. Ese resultado es relevante porque puede orientar la investigación sobre la identidad del recién nacido y sobre las personas que habrían estado vinculadas con su nacimiento y su muerte. Por ahora, no se informó la existencia de imputados ni se comunicaron conclusiones definitivas.

Próximos pasos Los resultados de los análisis genéticos podrían conocerse durante la semana siguiente a las medidas ordenadas, de acuerdo con lo informado en la causa. Esa instancia será clave para confirmar o descartar la hipótesis investigada y definir si corresponde avanzar con nuevas diligencias judiciales. Mientras tanto, la investigación permanece abierta en Córdoba.