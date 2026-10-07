El arma fue hallada en la mochila de una alumna de primer grado en un colegio de Córdoba. Las autoridades intentan establecer cómo accedió al revólver, que pertenecería a su madre policía.

Una nena de primer grado llevó un arma a la escuela y el caso generó tensión en la comunidad educativa de Córdoba. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en un establecimiento del barrio Alberdi, en la ciudad capital.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso, el arma fue encontrada entre las pertenencias de la alumna. Las primeras versiones señalan que la menor habría tenido acceso al revólver porque su madre sería policía, aunque todavía no se precisó cómo llegó el arma a la mochila ni si estaba cargada, informó ElDocetv.

Antecedentes recientes Este episodio se suma a otros casos registrados en escuelas cordobesas entre fines de agosto y principios de septiembre. En una escuela de la zona norte de la capital, las autoridades secuestraron un revólver, balas, un cuchillo y una manopla de acero que un grupo de alumnos había llevado al establecimiento.

En otro hecho, un estudiante de un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) ingresó al colegio con una réplica de arma de fuego y amenazó a sus compañeros. La reiteración de estos episodios volvió a poner en foco los controles de ingreso y las medidas de prevención dentro de los establecimientos educativos.

Medidas pendientes Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las medidas adoptadas por el colegio ni sobre la situación de la familia de la menor. El caso quedó bajo revisión mientras las autoridades buscan establecer el origen del arma y definir eventuales pasos administrativos o judiciales.