La quinta Marcha Federal Universitaria se desarrolla este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios docentes y no docentes y mayores recursos para las universidades públicas. La convocatoria coincide con una sesión especial de la Cámara de Diputados y reúne a organizaciones estudiantiles, sindicatos, agrupaciones políticas y movimientos sociales. Minutos antes de las 16, horario previsto para el acto central, comenzaron a registrarse incidentes entre manifestantes y la Policía.

Según el relato difundido en la cobertura televisiva, la fuerza de seguridad utilizó un camión hidrante y gas lacrimógeno para dispersar a un grupo que intentaba acercarse al Congreso por avenida Rivadavia. En respuesta, un sector de los manifestantes arrojó piedrazos y se observó a algunas personas romper bancos de la plaza con una maza para luego lanzarlos contra la Policía. Un participante de la movilización sostuvo ante TN: “La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica”.

Apoyo sindical La convocatoria cuenta con la participación confirmada de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Esta última dispuso un paro de actividades por 24 horas. La central obrera concentró a las 15 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís, en la Ciudad de Buenos Aires, y sumó a federaciones docentes y no docentes como FEDUN, FATUN, UDA, AMET, SADOP y CEA.

Reclamo salarial La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) sostuvo que el Gobierno nacional acumula una deuda salarial del 32% con los docentes universitarios. Su secretaria general, Laura Carboni, afirmó que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, mientras que, según el gremio, debería haber cobrado $741.111 en aplicación de la ley. Carboni añadió que la pérdida del poder adquisitivo afecta el ingreso de miles de docentes y advirtió sobre la salida de más de 1.200 docentes e investigadores de la UBA.

Disputa judicial La movilización se realiza también en medio de una controversia judicial por la aplicación de la normativa de financiamiento universitario. El juez Martín Cormick había intimado al Estado a cumplir la medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles. Tras la apelación del Gobierno, la Justicia otorgó otros cinco días para acatar la resolución, bajo apercibimiento de aplicar multas. En paralelo, la UBA difundió un mensaje en el que sostuvo que “sin financiamiento no hay ciencia ni educación” y convocó al acto central en la Plaza del Congreso.

Cortes y cronograma Las organizaciones dispusieron concentraciones en distintos puntos del centro porteño, entre ellos las inmediaciones del Congreso, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Plaza Houssay y la intersección de Avenida de Mayo y Salta. El cronograma difundido prevé interrupciones desde el mediodía en Rivadavia y Rodríguez Peña, desde las 13 en Salta y Moreno y en Avenida de Mayo y Salta, y desde las 13.30 en Avenida Córdoba y Uriburu. También se esperan cortes desde las 14 en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos, y desde las 15 en Hipólito Yrigoyen y Solís, además de restricciones en el perímetro de la Plaza del Congreso durante la tarde.