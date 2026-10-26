Renato Iván Tabella fue detenido en Buenos Aires y será trasladado a Córdoba. Los investigadores unificaron ambos casos por coincidencias en el modo de los crímenes y el vínculo con las víctimas.

Renato Iván Tabella, de 28 años, será trasladado a Córdoba tras ser detenido en la Ciudad de Buenos Aires, acusado por los femicidios de Daniela Villalba, de 29 años, y Tatiana Fernández, de 27. Las autoridades de ambas jurisdicciones vincularon los hechos a partir de coincidencias en las escenas y del seguimiento de los movimientos del sospechoso. La causa sigue en etapa de investigación y el móvil aún no fue establecido.

Los ministros de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, brindaron una conferencia de prensa conjunta en Buenos Aires para informar cómo avanzó la pesquisa. Quinteros señaló que Tabella, con residencia en Huerta Grande, no tenía antecedentes penales. La confirmación de ese dato forma parte del cuadro que analizan los investigadores mientras avanzan los trámites procesales para su traslado.

Coincidencias en los casos

Una de las principales similitudes fue la forma en que encontraron a las víctimas: ambas estaban sobre sus camas, cubiertas con sábanas. También faltaban sus teléfonos celulares y, de acuerdo con la investigación, habían sido contactadas a través de una misma plataforma para acordar encuentros sexuales pagos. Esa convergencia llevó a las fuerzas de seguridad a unificar criterios de análisis entre Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Giménez explicó que Quinteros se comunicó con él cuando conoció las características del hallazgo de Tatiana. La disposición del cuerpo y los datos que Córdoba ya tenía sobre la presencia del sospechoso en Buenos Aires impulsaron el trabajo coordinado entre ambas fuerzas. La hipótesis de los investigadores es que el acusado sustrajo los celulares para eliminar rastros de los contactos previos, aunque el móvil de los crímenes continúa bajo análisis.

Reconstrucción del recorrido

Daniela fue asesinada la noche del lunes 19 de octubre en su departamento de bulevar Las Heras, en barrio Cofico, frente al parque Las Heras. La joven sufrió heridas de arma blanca en el cuello y su cuerpo fue encontrado el miércoles siguiente. En el caso de Tatiana, el cuerpo fue hallado sin vida el domingo por la mañana en un departamento del barrio porteño de Retiro, luego de que una amiga acudiera al lugar al no poder comunicarse con ella tras un encuentro pactado durante el fin de semana.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido del sospechoso después del crimen de Daniela. Las filmaciones lo registraron cuando salía del edificio y caminaba hacia el centro, incluso frente a las oficinas de Epec. Según la reconstrucción de los investigadores, se llevó una valija de la víctima con toallas, ropa interior y otros elementos con sangre, además de retirar una alfombra ensangrentada.

El martes 20 al mediodía, recolectores de residuos advirtieron que salía sangre de una valija durante las tareas con el camión compactador. En su interior encontraron un comprobante aeroportuario a nombre de Daniela, una pista que permitió orientar la investigación hacia su departamento. El seguimiento mediante cámaras públicas y privadas fue determinante para identificar al sospechoso y reconstruir sus desplazamientos, mientras se esperan los próximos pasos judiciales en Córdoba.

Reclamo de Ammar Córdoba

La Asociación Civil Ammar Córdoba reclamó justicia por Daniela y expresó su “bronca, dolor e indignación” por el crimen. En un comunicado difundido en sus redes sociales, exigió respuestas de las autoridades ante la violencia que afecta a las trabajadoras sexuales. La organización sostuvo que el asesinato no debe considerarse un hecho aislado y recordó otros crímenes de trabajadoras sexuales.