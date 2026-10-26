Argentina recibió 432.200 turistas internacionales en septiembre de 2026, un aumento del 15,3% interanual, mientras que 613.100 residentes viajaron al exterior, una baja del 13,2% frente al mismo mes del año anterior, según el informe de estadísticas de turismo internacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo precisó que, al sumar a los excursionistas —visitantes que no pernoctan en el destino—, ingresaron al país 733.600 visitantes no residentes, un 14,2% más que en septiembre de 2025. En sentido contrario, las salidas internacionales totalizaron 1.047.700 visitantes residentes, con una caída interanual del 13%. La diferencia entre ingresos y egresos refleja la persistencia de un saldo negativo en el movimiento turístico.

Origen y destinos Entre los turistas que llegaron a la Argentina, Brasil encabezó el registro con 113.800 personas, seguido por Uruguay con 78.100 y el grupo denominado “Resto de América” con 59.800. Del lado de los residentes que viajaron al exterior, los destinos más elegidos fueron Brasil, con 124.000 turistas, Europa, con 94.000, y el resto de América, con 88.800. Estos datos permiten dimensionar la concentración regional de los flujos y la preferencia por destinos de corta y media distancia.

Vías de ingreso y salida El informe del INDEC señaló que el 52,9% de los turistas internacionales ingresó por vía aérea, el 34,8% por vía terrestre y el 12,4% por vía fluvial o marítima. Entre los residentes que salieron del país, el 59,4% lo hizo en avión, el 32,9% por tierra y el 7,7% por vía fluvial o marítima. La composición de los accesos y egresos es relevante para la actividad aerocomercial, los pasos fronterizos y los servicios vinculados al turismo.

Como resultado de estos movimientos, el turismo internacional registró en septiembre un saldo negativo de 180.800 turistas, porque la cantidad de residentes que viajaron al exterior superó a la de extranjeros que arribaron al país. Si se consideran todos los visitantes, incluidos los excursionistas, el saldo también fue negativo, con 314.100 personas. El próximo dato comparable será el informe correspondiente al mes siguiente, que permitirá medir si la variación interanual se sostiene o si cambia la tendencia.