La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo de Camioneros con aumentos hasta febrero de 2027. También dispuso un bono de $1.200.000 y más aportes a la obra social.

La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo salarial que firmó el sindicato de Camioneros con las cámaras empresarias del transporte de cargas, dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. El entendimiento fija una suba acumulada del 9,9% en seis etapas, entre septiembre de este año y febrero de 2027. La actualización alcanza a los choferes de primera, segunda y tercera categoría de la actividad.

El esquema salarial se liquida con un mes de atraso, como ocurre habitualmente en el sector. Por ese motivo, el aumento del 1,8% correspondiente a septiembre se percibe en los primeros días de octubre, mientras que la mejora del 1,7% aplicada sobre octubre se cobrará a comienzos de noviembre. El acuerdo toma como base los sueldos de agosto de 2026 y sumó, por única vez, un adicional de $18.000.

Valores de octubre

En octubre, el conductor de primera categoría cobra un básico de $1.095.276,83 más los $18.000 extra. Para la segunda categoría, el básico asciende a $1.075.758,58 más el mismo adicional. En tercera categoría, el monto es de $1.056.220,57 junto con la suma extraordinaria. Esos importes corresponden a básicos de convenio y no incluyen adicionales como antigüedad, viáticos, pernoctada o kilómetros recorridos.

Escala hasta 2027

El acuerdo, firmado por el gremio que conduce Hugo Moyano, prevé nuevas subas del 1,7% en noviembre y del 1,6% en diciembre. Para la categoría más alta, el básico llegará a $1.132.833 en noviembre y a $1.150.958 en diciembre. Luego seguirán ajustes del 1,6% en enero y del 1,5% en febrero de 2027, mes en el que el básico de primera categoría alcanzará $1.186.909.

Bono y aportes

Además, se confirmó un bono extraordinario de $1.200.000 por chofer, a pagar en cuatro cuotas de $300.000 desde enero de 2027. El acuerdo también fijó condiciones especiales para la rama Caudales, con un adicional del 20% sobre viáticos y comida, en dos tramos, y un premio por asistencia. En el transporte de residuos patológicos e industriales especiales, los peones que acompañan al chofer cobrarán un adicional del 8% sobre el sueldo básico.

Por otra parte, el aporte empresarial a la obra social del sindicato pasó de $25.000 a $29.000 por mes y por trabajador. La Secretaría de Trabajo pidió que esos fondos se administren en cuentas separadas de las del sindicato y también exigió que las partes presenten los cálculos para actualizar los topes usados en la fijación de indemnizaciones por despido en la actividad.