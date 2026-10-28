Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la víctima fue hallada en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes.

El cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde principios de octubre en la provincia de Corrientes, fue encontrado este miércoles, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Según informaron fuentes judiciales, la víctima fue hallada en la zona de Esquina, donde se concentraban los rastrillajes.

La Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza, por lo que se realizaron las pericias pertinentes con el objetivo de obtener información de relevancia para la investigación.

Por el caso, están detenidos Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva sin plazo.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.